DEVRE MÜLK DEĞİŞİMİNİN ÖNCÜSÜ RCI 50. YILINI KUTLUYOR

Dünyanın ilk tatil değişim şirketi, 2024 boyunca 50.000'den fazla tatilde özel markalama ve üye seyahat fırsatlarıyla önemli bir kilometre taşını kutluyor

ORLANDO, Fla., 8 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın lider tatil değişim şirketi-RCI®, bugün 50. Yıldönümünü kutluyor, ilk tatil değişim platformunu sunarak devre mülk sektörünü dönüştürerek paylaşım ekonomisine öncülük etmesinin üzerinden 50 yıl geçti. Bu dönüm noktasını kutlamak için şirket, özel 'RCI 50' markasını ve özel bir web sitesi merkezini kullanıma sunmanın yanı sıra dünya çapındaki 3,5 milyon üyesine yıl boyunca 50.000'den fazla kaçamak için seyahat fırsatları sunuyor.

Devre mülk değişiminde lider olarak elli yılın şerefine RCI, geçmişi kutlamak ve gelecek için heyecan uyandırmak için tasarlanmış çeşitli üye fırsatları ve mesajlar sunuyor. İnteraktif bir zaman çizelgesi, hatıra tarih videosu, üye ve iştirak referansları ve seyahat fırsatlarından RCI Magazine'in özel bir dijital sayısına kadar bu materyallere ve daha fazlasına tek bir merkezden erişilebilir: www.RCI.com.

"2024 yılında RCI'ın 50. yılını kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Tatil değişiminin öncüsü olan RCI, üyelerini bulundukları yerde karşılamak ve yıllar boyunca iştiraklerimizi desteklemek için sürekli olarak gelişti," diyor RCI Kuzey Amerika Genel Müdürü Paul Mulcahy. "Altıncı on yılımıza girerken daha da fazlasını vaat ediyoruz - daha fazla avantaj, esneklik, değer ve seyahat fırsatı. Birlikte daha fazla yere gideceğimiz bir 50 yıla daha!"

RCI, tatil değişimi kavramını ilk kez 1974 yılında tanıtmış ve devre mülk sahiplerinin sabit haftalarını veya puanlarını RCI ağı içindeki farklı bir tesiste konaklama karşılığında 'yatırmalarına' olanak tanımıştır. Bu esneklik, tatil sahipliğini daha geniş bir tatilci kesimi için daha erişilebilir hale getirerek devremülk endüstrisinin büyümesine yardımcı oldu. O zamandan beri RCI, çeşitli başka seyahat ürünleri ve hizmetleri sunarak üyeler için nihai seyahat planlama arkadaşı ve iştirakler için paha biçilmez bir kaynak haline geldi. Şirket artık üyelerine, diğer seyahat avantajlarının yanı sıra dünya çapında 600.000'den fazla tatil köyü ve otelde konaklama rezervasyonu yapmak için kullanabilecekleri esnek bir para birimi sağlıyor.

RCI 50. Yıl dönümü dönüm noktaları şunları içerir:

• Yaklaşık 250 milyon kişiye seyahat kolaylığı

• Platformunda yaklaşık 62 milyon borsaya ev sahipliği yaptı

• 3,5 milyon gezginden oluşan üye tabanına ulaştı

• RCI'ın bağlı tesisler ağının bir parçası olarak 110 ülkede 4.100'den fazla tesisi ağırladı

Lütfen şu adresi ziyaret ediniz www.RCI.com.

RCI Hakkında

RCI® seyahatin yeni halidir™. Tatil sahipliği endüstrisine yönelik üyelik seyahat hizmetlerinde dünya lideri olan şirket, dünya çapındaki 3,5 milyon üyesine sektörün önde gelen tatil değişim platformunu sunmakta ve yaklaşık 110 ülkede 4.100 bağlı tesise erişim sağlamaktadır. RCI Travel, üyelerinin yıl boyunca esnek bir şekilde seyahat etmelerine olanak tanıyan gelişmiş seyahat hizmetleri sunuyor. RCI, Travel + Leisure Co. bünyesindeki seyahat markaları ailesinin bir parçasıdır. (NYSE: TNL). Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin rci.com. RCI ayrıca şu adreslerde de bulunabilir Facebook, YouTube and Twitter.

Medya İletişim:

Melissa Landy

(407) 626-3830

[email protected] Haq Mohammed

+91 9886001590

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