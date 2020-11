Die Barilla-Stiftung und Food Tank laden zu der Konferenz ein: „Resetting the Food System from Farm to Fork - Setting the Stage for UN 2021 Food Systems Summit"

PARMA, 29. November 2020 /PRNewswire/ - „Ein positiver Anstoß ist notwendig, um den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft zu beschleunigen, zu befähigen, zu verfeinern und zu gestalten und Menschen - ob Bürger, Unternehmer, Institutionen - dafür zu sensibilisieren, dass eine andere Zukunft möglich ist." Guido Barilla, Vorsitzender der Barilla-Gruppe und der Barilla-Stiftung, kündigte mit diesen Worten eine wichtige Konferenz mit dem Titel „Resetting the Food System from Farm to Fork - Setting the Stage for UN 2021 Food Systems Summit" („Umstellung des Ernährungssystems vom Landwirt bis zum Teller - Vorbereitung auf den UN 2021 Food Systems Summit") an.