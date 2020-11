La Fondation Barilla et Food Tank annoncent l'événement : « Rétablir le système alimentaire de la ferme à la table - Préparer le terrain pour le sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires de 2021 »

Alors qu'une année tumultueuse touche à sa fin et que le monde attend avec impatience le sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires de 2021, d'éminents experts de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition, des décideurs politiques, des acteurs du secteur privé, des ONG et la société civile discuteront de la possibilité de remettre à plat le système alimentaire lors d'une conférence qui fera date. L'événement explorera comment réaligner les systèmes alimentaires avec les besoins humains et les frontières planétaires afin de devenir plus résilients, plus inclusifs et plus durables au lendemain de la pandémie et au-delà.

Le programme comprendra :

Discours de bienvenue de Guido Barilla.

Discours inaugural par Asma Khan , chef et fondatrice du Darjeeling Express, avec Danielle Nierenberg , présidente de Food Tank.

le rôle des agriculteurs dans l'alimentation du monde ;



la transition de l'agriculture européenne ;



la nouvelle économie alimentaire ;



l'avenir de l'industrie alimentaire ;



l'alimentation et le croisement des technologies ;



les aspects sanitaires de l'alimentation ;



la construction d'un nouveau système alimentaire durable.

· Des chefs de renommée mondiale discuteront de l'expérience de la restauration et de l'alimentation post-Covid.

À dix ans de l'élimination de la faim, de la pauvreté et des inégalités, les systèmes alimentaires sont à la base des 17 objectifs du développement durable des Nations unies pour 2030. En exploitant les liens entre la manière dont nous produisons, achetons, vendons et mangeons la nourriture, il est possible de favoriser une vie plus saine, plus prospère et plus épanouie.

Parmi les orateurs notables, on peut citer :

Dan Barber , chef et copropriétaire, Blue Hill et Blue Hill at Stone Barns

, chef et copropriétaire, Blue Hill et Blue Hill at Stone Barns Emily Ma , Lead, Food Systems, X (the moonshot factory), Alphabet (la société mère de Google)

, Lead, Food Systems, X (the moonshot factory), Alphabet (la société mère de Google) Janusz Wojciechowski , Commissaire européen à l'agriculture

Commissaire européen à l'agriculture Sara Bleich , professeur de politique de santé publique à la Harvard Chan School of Public Health au sein du département de politique et de gestion de la santé

Le résultat sera une série de recommandations soumises au sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires.

