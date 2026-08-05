Die Bivial AG führt ein vollständig digitales Kapitaleinzahlungskonto ein, um die Firmengründung in der Schweiz zu beschleunigen

ZUG, Schweiz, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Das Schweizer Fintech-Unternehmen Bivial AG freut sich, die Einführung seiner Kapitaleinzahlungskonten bekannt zu geben – einer digital first Finanzlösung, die darauf ausgelegt ist, die bürokratischen Hürden bei der Unternehmensgründung in der Schweiz zu beseitigen.

Um ein neues Unternehmen (GmbH oder AG) in der Schweiz zu registrieren, müssen die Gründer ihr Stamm-oder Aktienkapital vor der Eintragung ins Handelsregister auf ein gesperrtes Kapitaleinzahlungskonto einzahlen. Die Einzahlungsbestätigung ist Teil der Unterlagen, die für den Abschluss des Gründungsprozesses erforderlich sind. In der Vergangenheit war dieser Schritt mit manuellen Überprüfungen, Papierkram und frustrierenden Verzögerungen verbunden.

Durch die vollständige Automatisierung des Onboarding-, Einzahlungs- und Dokumentationsprozesses verwandelt Bivial eine traditionell langwierige, papierintensive Aufgabe in einen zügigen, integrierten digitalen Prozess. Gründer und ihre Berater können die erforderlichen Schritte online erledigen, den Eingang der Gesellschafter-Einlagen überwachen und die für die Vorlage beim Notar erforderlichen Unterlagen erhalten.

Vollständig digital: Die Antragstellung, die Einreichung der Unterlagen und die Kommunikation erfolgen vollständig online, ohne dass ein Besuch in einer Filiale oder ein Schriftverkehr in Papierform erforderlich ist.

Die Antragstellung, die Einreichung der Unterlagen und die Kommunikation erfolgen vollständig online, ohne dass ein Besuch in einer Filiale oder ein Schriftverkehr in Papierform erforderlich ist. Transparenter Finanzierungsstatus: Gründer und ihre Berater können die einzelnen Einlagen der Gesellschafter und Aktionäre sowie den Gesamtfortschritt der Finanzierung über eine einzige digitale Schnittstelle verfolgen.

Bestätigung der digitalen Kapitaleinlage: Sobald der gesamte Kapitalbetrag eingegangen und überprüft wurde, stellt Bivial eine digitale Einzahlungsbestätigung zur Vorlage beim Notar aus.

„Unternehmer sollten sich auf den Aufbau ihres Unternehmens konzentrieren können, anstatt den Papierkram zwischen verschiedenen Parteien zu koordinieren", sagte Martynas Bieliauskas, CEO von Bivial AG. „Unser Kapitaleinzahlungskonto fasst die wichtigsten Phasen des Kapitaleinlageprozesses in einem übersichtlichen digitalen Ablauf zusammen und unterstützt Gründer und ihre Berater dabei, den Weg von der Gründung bis zum operativen Geschäftsbetrieb effizienter zu gestalten."

Die Vertriebsstrategie von Bivial konzentriert sich auf die Integration des Kapitaleinzahlungskontos in die digitalen Arbeitsabläufe von Unternehmensgründungsplattformen, Treuhändern, Unternehmensdienstleistern und anderen professionellen Beratern.

Durch diese Integration können Gründer den Kontoeröffnungsprozess in der entsprechenden Phase ihres Gründungsprozesses einleiten, wodurch sich der Wechsel zwischen verschiedenen Systemen und Dienstleistern verringert.

Die Bivial-Kapitaleinzahlungskonten stehen für Gründungen von Schweizer GmbHs und AGs zur Verfügung. Die Kontoeröffnung und -abwicklung unterliegen weiterhin der erfolgreichen Erfüllung der geltenden Sorgfaltspflichten sowie der Einreichung vollständiger Unterlagen.

Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected] oder besuchen Sie die Website von Bivial.

Informationen zur Bivial AG.

Die Bivial AG ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gemäß Artikel 1b des Schweizer Bundesgesetzes über das Bankwesen zugelassenes und reguliertes Einlagenkreditinstitut, das moderne Schweizer Konten und grenzüberschreitende Zahlungslösungen für digitale Unternehmen anbietet. Bivial ist darauf spezialisiert, Online-Unternehmen Zugang zu IBAN-Konten in verschiedenen Währungen und zu digitalen Auszahlungslösungen zu bieten sowie die weltweite Zahlungsabwicklung auszuführen . Als erstes in der Schweiz zugelassenes Fintech-Unternehmen, das ausschließlich mit E-Commerce-Unternehmen, digitalen Unternehmern und Social-Media-Influencern zusammenarbeitet, möchte Bivial digitale Unternehmen durch grenzenlose, skalierbare und maßgeschneiderte Geschäftskonten sowie Zahlungslösungen stärken.

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