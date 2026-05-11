Die FarmaMondo-Gruppe beruft Natalie Douglas, eine Pionierin im Bereich des globalen „Managed Access" und der Vermarktung von Arzneimitteln, zum unabhängigen Vorstandsmitglied

PRINCETON, New Jersey, und CHIASSO, Schweiz, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die FarmaMondo Group, ein international tätiges Pharmavertriebsunternehmen, das in Zusammenarbeit mit Pharma- und Biotech-Unternehmen innovative und spezialisierte Arzneimittel in über 50 Schwellenländer liefert, gibt heute die Ernennung von Natalie Douglas zum unabhängigen Vorstandsmitglied bekannt. Douglas ist vor allem als Pionier des Programms „Managed Access to Commercialization" bekannt, das heute als etabliertes Modell dafür gilt, wie die Pharmaindustrie den Zugang zu vielen internationalen Märkten sicherstellt.

Nach einer Karriere in Führungspositionen bei J&J gründete Douglas IDIS, eine internationale Spezialpharmaorganisation mit Hauptsitz in Princeton, New Jersey. Douglas machte IDIS zum weltweit führenden Anbieter von Managed-Access-Programmen und realisierte im Auftrag von 40 Pharma- und Biotech-Unternehmen über 200 globale Zugangsprogramme für schwere und seltene Erkrankungen. Das Unternehmen wurde anschließend von der Clinigen Group übernommen, was den transformativen kommerziellen Wert von Douglas' Modell bestätigte. Unter ihrer visionären Führung bewies IDIS, dass ein erweiterter Zugang systematisch, ethisch und in großem Maßstab bereitgestellt werden kann, sodass Patienten auf der ganzen Welt Zugang zu lebensrettenden Medikamenten erhielten.

„Natalie Douglas ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten im Bereich des globalen Patientenzugangs. Ihr wird die Entwicklung des Branchenstandards für Managed-Access-Programme sowie die Vernetzung von Pharmaunternehmen mit Gesundheitseinrichtungen an schwer erreichbaren Orten weltweit zugeschrieben", sagte Yaron Spigel, CEO von FarmaMondo. „Natalies Berufung in unseren Vorstand ist von entscheidender Bedeutung, da FarmaMondo seine Partnerschaftsbasis mit US-amerikanischen Pharma- und Biotech-Unternehmen ausbaut, die Patienten weltweit umfassend versorgen wollen."

FarmaMondo befindet sich an einem Wendepunkt seiner Wachstumskurve, da das Unternehmen seine Präsenz auf dem US-Markt rasch ausbaut. Es verfügt über 14 regionale Tochtergesellschaften und ein Portfolio in den Bereichen Onkologie, Spezialmedikamente und seltene Krankheiten, das mehr als 50 Therapien in 50 Ländern umfasst. Entscheidend ist, dass FarmaMondo den kommerziellen Patientenzugang mit einem neuartigen Modell ermöglicht, das in der Branche seinesgleichen sucht. Douglas' langjährige Führungserfahrung macht sie zum idealen Vorstandsmitglied für die erweiterte Präsenz des Unternehmens auf dem US-Markt.

„Es ist mir eine Ehre, meine globale Expertise im Bereich Marktzugang bei FarmaMondo einzubringen und das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Präsenz auf dem US-Markt auszubauen", sagte Natalie Douglas, Vorstandsmitglied bei FarmaMondo. „Ich bin beeindruckt von dem, was Yaron und sein Team aufgebaut haben, um das zukünftige Modell des internationalen Marktzugangs voranzutreiben; die Arbeit von FarmaMondo mit seinen Pharmapartnern entspricht meiner Leidenschaft, Patienten zu helfen, die dringend lebensverändernde Medikamente benötigen und außerhalb der traditionellen Geografie der großen Märkte leben."

Informationen zur FarmaMondo Group

Die FarmaMondo Group ist ein Pharmaunternehmen, das Pharmaunternehmen eine schlüsselfertige, integrierte Marktpräsenz in über 50 Schwellenländern bietet – vom frühen Marktzugang bis zur Kommerzialisierung – und so lebenswichtige Medikamente zu Patienten in Not bringt. Mit 14 regionalen Tochtergesellschaften, einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei über 50 Produkten und einem Portfolio, das Onkologie, Hämatologie, Endokrinologie, Neurologie und Stoffwechselerkrankungen umfasst, setzt sich FarmaMondo dafür ein, dass lebensverändernde Therapien Patienten in jedem Winkel der Welt erreichen.

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