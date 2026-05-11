Le groupe FarmaMondo nomme Natalie Douglas, pionnière mondiale de l'accès géré aux produits pharmaceutiques et de leur commercialisation, comme administratrice indépendante

PRINCETON, New Jersey, et CHIASSO, Suisse, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe FarmaMondo, une organisation pharmaceutique commerciale internationale qui s'associe à des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour fournir des médicaments innovants et de spécialité à plus de 50 marchés émergents, annonce aujourd'hui la nomination de Natalie Douglas comme administratrice indépendante. Mme Douglas est surtout connue pour avoir été la pionnière du programme d'accès géré aux médicaments et de leur commercialisation, qui est aujourd'hui le modèle adopté par l'industrie pharmaceutique pour assurer l'accès aux médicaments dans de nombreux marchés internationaux.

Après un début de carrière à la direction de Johnson & Johnson, Mme Douglas a créé IDIS, une entreprise pharmaceutique internationale spécialisée dont le siège se trouve à Princeton, dans le New Jersey. Elle a fait d'IDIS le premier fournisseur mondial de programmes d'accès géré, qui a à son actif la mise en œuvre de plus de 200 programmes d'accès mondial pour le compte de 40 sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques dans le domaine des maladies graves et rares. Preuve de la valeur commerciale transformatrice du modèle de Mme Douglas, l'entreprise a ensuite été rachetée par le groupe Clinigen. Sous la direction visionnaire de Mme Douglas, IDIS a démontré qu'il était possible d'ouvrir un accès élargi, systématique, éthique et à grande échelle des patients du monde entier aux médicaments vitaux.

« Natalie Douglas est l'une des figures majeures de l'accès mondial des patients aux médicaments. Elle est à l'origine de la norme sectorielle des programmes d'accès géré, et a contribué à mettre en relation les sociétés pharmaceutiques avec des établissements de santé situés dans les endroits du monde les plus difficiles d'accès », a déclaré Yaron Spigel, directeur général de FarmaMondo. « La nomination de Natalie à notre conseil d'administration intervient au moment crucial où FarmaMondo élargit ses partenariats avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques basées aux États-Unis, qui cherchent à répondre à l'ensemble des besoins des patients dans le monde entier. »

Alors que FarmaMondo étend rapidement sa présence sur le marché des États-Unis, le groupe se trouve à un point d'inflexion de sa trajectoire de croissance. Il possède 14 filiales régionales et un portefeuille de médicaments oncologiques, de spécialité et destinés au traitement des maladies rares, qui représente plus de 50 thérapies dans 50 pays. FarmaMondo propose aux patients un accès commercial crucial aux médicaments grâce à un nouveau modèle inégalé dans le secteur. Le leadership historique de Mme Douglas en fait l'administratrice idéale pour renforcer la présence de l'entreprise sur le marché des États-Unis.

« C'est un privilège d'apporter à FarmaMondo mes compétences en matière d'accès mondial aux médicaments, et de l'aider à se développer sur le marché des États-Unis », a commenté Natalie Douglas, administratrice de FarmaMondo. « Je suis impressionnée par ce que Yaron et son équipe ont construit pour imposer le modèle futur de l'accès aux médicaments sur les marchés internationaux. Le travail de FarmaMondo avec ses partenaires pharmaceutiques est totalement en phase avec mon attachement à aider les patients qui ont un besoin urgent de médicaments à fort impact, et qui vivent en dehors des zones géographiques traditionnelles des principaux marchés. »

À propos du groupe FarmaMondo

Le groupe FarmaMondo est une organisation pharmaceutique qui offre aux sociétés pharmaceutiques une présence intégrée clé en main sur plus de 50 marchés émergents, de l'accès précoce à la commercialisation, et apporte ainsi des médicaments vitaux aux patients qui en ont besoin. Fort de 14 filiales régionales, d'une expérience éprouvée sur plus de 50 actifs et d'un portefeuille couvrant l'oncologie, l'hématologie, l'endocrinologie, la neurologie et les maladies métaboliques, le groupe FarmaMondo s'engage à faire en sorte que les patients des quatre coins du monde puissent bénéficier de traitements qui leur changeront la vie.

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