Die Holand Automotive Group erweitert ihre Leasingplattform für Ultra-Luxusfahrzeuge durch eine strategische Übernahme aus der Insolvenzverwaltung von John Scotti Leasing Inc.

Holand Leasing erwirbt einen ausgewählten Teil des Portfolios von John Scotti Leasing Inc. Die Vermögenswerte, die am besten zum Geschäftsmodell im Ultra-Luxussegment passen und das langfristige Engagement der Gruppe gegenüber der anspruchsvollsten Kundschaft in Québec unterstreichen.

MONTRÉAL, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- Die Holand Automotive Group, eines der führenden kanadischen Unternehmen im Bereich der Luxus- und Ultra-Luxus-Fahrzeuge, gab heute bekannt, dass ihre Leasing-Sparte, Holand Leasing, im Rahmen eines gerichtlich beaufsichtigten Insolvenzverfahrens die strategische Übernahme eines ausgewählten Teils des Leasingportfolios von John Scotti Leasing Inc. abgeschlossen hat. Holand hat die Vermögenswerte erworben, die am besten zu seinem Geschäftsmodell im Ultra-Luxussegment und zum Profil seiner Kunden passen und eine natürliche sowie konsequente Erweiterung der bestehenden Leasingplattform der Gruppe darstellen. Der Rest des Portfolios verbleibt beim Insolvenzverwalter, der weiterhin den gesamten Insolvenzprozess leitet.

Diese Transaktion wurde sorgfältig so gestaltet, dass sie Holands Ausrichtung auf das Ultra-Luxus-Segment widerspiegelt. Anstatt das Portfolio in seiner Gesamtheit zu erwerben, arbeitete Holand eng mit dem Insolvenzverwalter zusammen, um die Mietverträge zu identifizieren und zu erwerben, die am besten zu seinem Geschäftsmodell, seinem Kundenprofil und den von ihm vertretenen Marken passen. Das Ergebnis ist eine äußerst gut in das bestehende Portfolio von Holand Leasing integrierbare Ergänzung, die sowohl für die Kunden als auch für den Konzern einen unmittelbaren Mehrwert schafft.

„Im Namen unserer gesamten Gruppe freuen wir uns sehr und sind stolz darauf, die Kunden willkommen zu heißen, die durch diese Transaktion Teil der Holand-Familie werden. Diese Übernahme spiegelt unser Vertrauen in das Ultra-Luxus-Segment wider sowie unser Engagement, dieses Segment mit der Flexibilität, Diskretion und dem Serviceniveau zu bedienen, das unsere Kunden verdienen. Unser Ziel ist klar: eng mit diesen Kunden zusammenzuarbeiten, ihre bestehenden Vereinbarungen zu respektieren und aufrechtzuerhalten sowie ihnen die Kontinuität und Flexibilität zu bieten, die sie erwarten, während wir das Portfolio gemeinsam erneuern und ausbauen."

— Gad Bitton, Präsident und Vorstandsvorsitzender der Holand Automotive Group

Holand Leasing wird direkt mit den betroffenen Leasingnehmern zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, ihre bestehenden Leasingverträge aufrechtzuerhalten und ihnen das gesamte Leistungsspektrum sowie die Flexibilität zu bieten, die das Holand-Erlebnis ausmachen. Als Full-Service-Leasingunternehmen begleitet Holand seine Kunden von der Anschaffung über die Finanzierung bis hin zur Verlängerung bei vielen der weltweit begehrtesten Marken.

Um während der gesamten Übergangsphase die Kontinuität der Dienstleistungen zu gewährleisten, wird die Integration von Janet Cully geleitet, Senior Vice-President und seit 1995 ein geschätztes Mitglied des Holand-Teams. Viki Forese, Leiterin des Leasinggeschäfts, wird direkt an Frau Cully berichten und die laufende Integration des erworbenen Portfolios leiten. Dabei wird sie eng mit Meir Bitton, dem Executive Vice-President von Holand Leasing, zusammenarbeiten, um den außergewöhnlichen Servicestandard aufrechtzuerhalten, den die Kunden erwarten.

„Unsere Kunden stehen für uns an erster Stelle. Jeder Mieter, der zu Holand wechselt, kann sich auf einen reibungslosen, nahtlosen Übergang und den aufmerksamen, erstklassigen Service freuen, den er verdient."

— Meir Bitton, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Holand Leasing

Diese Transaktion steht im Einklang mit der langfristigen Strategie der Holand Automotive Group, durch selektive, disziplinierte Übernahmen, die auf ihr Geschäftsmodell und ihre Kunden abgestimmt sind, Wert zu schaffen. Holand wird auch weiterhin Möglichkeiten prüfen, etwas aufzubauen, zu investieren und dauerhaften Wert zu schaffen – überall dort, wo das Unternehmen seine Kunden besser bedienen kann als jeder andere.

Über die Holand Automotive Group

Die 1995 gegründete Holand Automotive Group ist ein führender Mehrmarken-Konzern im Luxus- und Ultra-Luxus-Automobilsegment, der viele der weltweit renommiertesten Marken in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa vertritt. Zu den Vertragshändlern gehören Ferrari Québec, Ferrari South Bay, Ferrari Bukarest, Rolls-Royce Motor Cars Québec, Lamborghini Palm Beach, McLaren Québec City, Aston Martin Bukarest, Maserati Montréal, Maserati Québec City, Lotus Palm Beach, Lotus Québec City, BMW Québec City, BMW Lévis und MINI Québec.

Zusammen mit seiner Full-Service-Leasing-Sparte Holand Leasing und seinen Beteiligungen im Immobilien- und Gastgewerbesektor hat es sich Holand zum Ziel gesetzt, den anspruchsvollsten Kunden weltweit ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.

Medienkontakt: Justin Meloche, [email protected]