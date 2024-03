Die IASDR 2025 ist offiziell gestartet! Ankündigung des Konferenzthemas „Design Next"

TAIPEI, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- Das Taiwan Design Research Institute (TDRI) und das Chinese Institute of Design (CID) haben ihre Kräfte gebündelt, um sich die Anerkennung der internationalen Designforschungsgemeinschaft zu verdienen, indem sie das Recht erhalten haben, die Jahreskonferenz 2025 des weltweit anerkannten Designforschungsverbandes International Association of Societies of Design Research (IASDR) auszurichten. Diese weltweit erwartete Veranstaltung soll im Dezember 2025 im Taipei New Horizon im Songshan Cultural and Creative Park stattfinden und wird voraussichtlich Designwissenschaftler, -experten und -studenten aus der ganzen Welt anziehen.

TDRI and CID jointly launch preparatory work for IASDR 2025. From left: CID Vice President Hsu Yen and President Chen Chien-hsiung, Professor Chen Lin-lin (on screen), TDRI President Chang Chi-yi and VP Research and Development Liou Shyhnan.

2025, wenn die IASDR ihr 20-jähriges Bestehen feiert, wird die Konferenz auf die Diskussionen zu den Themen „Design Topics" und „Design Tools and Methodologies" auf der Konferenz 2023 unter dem Motto „Life-Changing Design" reagieren und sich auf das Thema „Design Next" konzentrieren, um nicht nur die Fortschritte der Designforschung in den letzten zwei Jahrzehnten Revue passieren zu lassen, sondern auch einen Blick in die Zukunft zu werfen und für künftige Generationen einen neuen Fahrplan für Designwissen, Theorien und Methoden zu formulieren.

Laut Präsident Chang Chi-yi von TDRI ist Taiwan mit seiner reichen Erfahrung bei der Organisation zahlreicher internationaler Veranstaltungen wie dem IDA-Kongress in der Vergangenheit mehr als geeignet, diese Konferenz auszurichten. Vierzehn Experten aus dem akademischen Bereich, darunter Professor Chen Chien-hsiung und Professor Hsu Yen vom CID, werden sich an den Vorbereitungsarbeiten für die Veranstaltung beteiligen, und Professor Chen Lin-lin von der Technischen Universität Eindhoven in den Niederlanden wird ebenfalls per Fernzugriff teilnehmen.

Die IASDR ist eine internationale, nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Forschung und das Studium von oder über Design in all seinen zahlreichen Anwendungsbereichen zu fördern, indem sie die Zusammenarbeit zwischen unabhängigen Gesellschaften für Designforschung auf internationaler Ebene unterstützt. Seit 2005 organisiert die IASDR alle zwei Jahre einen Internationalen Kongress für Designforschung, der sich zu einer bedeutenden akademischen Veranstaltung der globalen Designforschung entwickelt hat. Vor zwanzig Jahren fand die Konferenz zum ersten Mal in Taiwan statt, und im nächsten Jahr kehrt die Veranstaltung nach vielen Jahren wieder nach Taiwan zurück.

Mit den gemeinsamen Anstrengungen von TDRI und CID wird die IASDR 2025 zweifellos ein wichtiger Meilenstein werden, der die globale Designforschung vorantreibt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2360249/IASDP_20240201_2.jpg