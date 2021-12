Die FAST-III-Studie, die von Dr. Joost Daemen (Kardiologe am Thoraxzentrum des Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Niederlande) geleitet wird, ist eine von Prüfärzten initiierte, internationale, multizentrische, randomisierte Nichtunterlegenheitsstudie, in die insgesamt 2228 Patienten in 7 europäischen Ländern und 35 Krankenhäusern aufgenommen werden sollen und die vom European Cardiovascular Research Institute (ECRI) gefördert wird.