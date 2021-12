O "CAAS vFFR" da Pie Medical Imaging para avaliação fisiológica de lesões coronárias intermediárias é objeto do FAST III, um estudo sobre a eficácia da reserva de fluxo fracionário (vFFR) em comparação com a revascularização convencional por FFR

O estudo FASTIII , que é liderado pelo Dr. Joost Daemen (cardiologista do Centro Pneumológico do Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holanda), é um investigador iniciado no estudo internacional, randomizado multicêntrico, com o objetivo de inscrever um total de 2228 pacientes, em 7 países europeus e 35 hospitais e é patrocinado pelo European Cardiovascular Research Institute (ECRI) .

O estudo FAST III tem como objetivo demonstrar a não inferioridade da revascularização orientada por CAAS vFFR em comparação com um fio invasivo convencional de revascularização orientada por FFR em pacientes com síndrome coronária estável ou um segmento não ST que eleva a infartação do miocárdio e lesões na artéria coronária intermediárias.

O vFFR pode avaliar se uma artéria coronária está estreitando funcionalmente e requer tratamento. O CAAS vFFR permite fazer isso sem a necessidade de fios invasivos- que fazem parte da prática de rotina para medir os gradientes de pressão (FFR) - e a adenosina.

A alta precisão de diagnóstico do CAAS vFFR, que calcula a queda de pressão e o valor vFFR usando apenas imagens de angiografia foi recentemente confirmada pelos resultados de estudos FAST I, FAST Extension e FASTII, que validaram a vFFR como uma ferramenta precisa e fácil de usar para avaliar a fisiologia coronária.

"Estamos confiantes de que este novo estudo resultará em um uso mais amplo de métodos com base em imagens angiográficas para uma avaliação segura e precisa da gravidade e porcentagem da estenose arterial", disse René Guillaume, Diretor geral da PMI.

O estudo é financiado por subsídios de pesquisa da Pie Medical Imaging (Maastricht, Holanda) e da Siemens Healthineers GmbH (Erlangen, Alemanha).

Sobre a Pie Medical Imaging

A Pie Medical Imaging BV é líder mundial em análise e visualização de imagens cardiovasculares em Maastricht (Holanda) e hospeda as vendas globais das linhas de produtos CAAS e 3mensio. As imagens médicas da PMI e da 3mensio fazem parte do grupo Esaote, líder no setor de equipamentos biomédicos. Mais informações sobre a PMI estão disponíveis em www.piemedicalimaging.com

