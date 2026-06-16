Die „JAPANESE NIGHT" in Cannes 2026 präsentiert neue japanische Filmprojekte, kulturelle Initiativen und den internationalen Dialog

CANNES, Frankreich, und TOKIO, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das Organisationskomitee der „JAPANESE NIGHT" unter der Leitung von MEGUMI – Schauspielerin, Produzentin und Geschäftsführerin von KICKY Inc. – gab bekannt, dass sich mehr als 1.000 Fachleute aus der Filmindustrie, führende Persönlichkeiten aus dem Kulturbereich, Kreative und Medienvertreter zur „JAPANESE NIGHT" in Cannes 2026 versammelt hatten, die am 15. Mai während der Filmfestspiele von Cannes im legendären Hotel Martinez stattfand. Die Veranstaltung, die sich der Präsentation des Reichtums und der Vielfalt des japanischen Kinos und der japanischen Kultur vor einem weltweiten Publikum widmete, bot eine Plattform, um neue Werke vorzustellen, kreative Visionen auszutauschen sowie neue Geschäftsmöglichkeiten und internationale Partnerschaften für die weltweite Verbreitung japanischer Inhalte zu fördern.

Am nächsten Tag fand im Japan-Pavillon des Marche du Film das Symposium „JAPANESE NIGHT 2026" statt, bei dem Fachleute aus der Branche zusammenkamen, um über das Erbe, die aktuelle Lage und die internationale Zukunft des japanischen Kinos zu diskutieren.

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Vorträge von Filmemachern

Ein Highlight war der Vortrag zu „FUJIKO" unter der Regie von Taichi Kimura. Nach der Verleihung der Golden Mulberry und Black Dragon Awards beim Far East Film Festival wurde der vollendete Film dem internationalen Fachpublikum offiziell vorgestellt. Bei dieser Veranstaltung wurde zudem der internationale Trailer des Films vorgestellt – noch vor dessen Kinostart in Japan am 5. Juni.

Die neunjährige Yuno Nagao, die vom Filmemacher Takumi Saito als „das derzeit kreativste Talent Japans" vorgestellt wurde, präsentierte einen Teaser für ihren Debütfilm „LITA"; dabei fungierte sie als Regisseurin, Drehbuchautorin, Cutterin und Hauptdarstellerin.

An diesem Abend wurden außerdem neue Projekte vorgestellt, darunter ein Dokumentarfilm über Marika Matsumoto mit dem Titel „Tokyo Love? Story" und eine Verfilmung von „Jubaku Shojo Bagira-chan".

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JAPANESE NIGHT Symposium 2026: „Legacy & Actuality"

Unter dem Motto „Legacy & Actuality (Vermächtnis & Gegenwart)" führte der renommierte Filmemacher Xavier Dolan ein ausführliches Gespräch mit dem Produzenten Kenji Yamada. Sie setzten sich mit Dolans eigener kreativer Philosophie, dem fortgesetzten weltweiten Potenzial des japanischen Kinos und dem Wesen des filmischen Ausdrucks in der heutigen Gesellschaft auseinander.

Kulturprogramm & Networking-

Die Veranstaltung würdigte die japanische Kultur mit einem vielfältigen Live-Programm, darunter TRADMAN'S BONSAI, die sich stetig weiterentwickelnde Kunst des „Taishu Engeki" (Volkstheater) sowie ein DJ-Set von Mademoiselle Yulia. Darüber hinaus förderte es eine umfassende Vernetzung über globale Branchen hinweg und schuf so Geschäftsmöglichkeiten sowie grenzüberschreitende Partnerschaften zur Unterstützung der internationalen Expansion japanischer Kreativprojekte.

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Informationen zur JAPANESE NIGHT: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202606040374-O1-Tb348q7T.pdf