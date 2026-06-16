La « JAPANESE NIGHT » à Cannes 2026 met à l'honneur de nouveaux projets cinématographiques japonais, des initiatives culturelles et le dialogue international

CANNES, France et TOKYO, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le comité exécutif de JAPANESE NIGHT, présidé par MEGUMI — actrice, productrice et représentante de KICKY Inc. —- a annoncé que plus de 1 000 professionnels du cinéma, leaders culturels, créateurs et représentants des médias se sont retrouvés à l'occasion de la JAPANESE NIGHT à Cannes 2026, le 15 mai dans le légendaire Hôtel Martinez au cours du Festival de Cannes. Dédié à la promotion de la richesse et de la diversité du cinéma et du patrimoine culturel japonais auprès d'un public international, cet événement a offert une tribune pour présenter de nouvelles œuvres, partager des visions créatives et favoriser de nouvelles opportunités commerciales ainsi que des partenariats internationaux en vue de l'expansion mondiale des contenus japonais.

Le lendemain, le symposium « JAPANESE NIGHT 2026 » s'est tenu au Pavillon du Japon du Marché du Film, réunissant des professionnels du secteur pour discuter de l'héritage, du paysage actuel et de l'avenir international du cinéma japonais.

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Présentations par les créateurs L'un des moments forts a été la présentation de « FUJIKO », réalisé par Taichi Kimura. Après avoir remporté les prix « Golden Mulberry » et « Black Dragon » au Far East Film Festival, le film achevé a été officiellement présenté aux professionnels internationaux. Cet événement a également été l'occasion de dévoiler la bande-annonce internationale du film, en amont de sa sortie en salles au Japon le 5 juin.

Présentée par le cinéaste Takumi Saito comme « le talent le plus créatif du Japon aujourd'hui », Yuno Nagao, âgée de neuf ans, a dévoilé une bande-annonce de son premier film, « LITA », dont elle est à la fois la réalisatrice, la scénariste, la monteuse et l'actrice principale.

La soirée a également été l'occasion de présenter des projets émergents, notamment un documentaire mettant en scène Marika Matsumoto, intitulé « Tokyo Love ? Story » et une adaptation cinématographique de « Jubaku Shojo Bagira-chan ».

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Symposium « JAPANESE NIGHT » 2026 : « Legacy & Actuality » Autour du thème « Legacy & Actuality », le célèbre cinéaste Xavier Dolan s'est entretenu longuement avec le producteur Kenji Yamada. Ils ont abordé la philosophie créative de Dolan, le potentiel mondial durable du cinéma japonais et l'essence même de l'expression cinématographique dans la société contemporaine.

Programme culturel et réseautage L'événement a mis à l'honneur la culture japonaise à travers un programme varié comprenant une

démonstration de bonsaï par TRADMAN, l'art en constante évolution du « Taishu Engeki » (théâtre populaire) et un set DJ de Mademoiselle Yulia. Par ailleurs, cette initiative a permis de tisser un vaste réseau entre différents secteurs à l'échelle mondiale, favorisant ainsi la création d'opportunités commerciales et de partenariats transfrontaliers afin de soutenir l'expansion internationale des projets créatifs japonais.

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À propos de JAPANESE NIGHT : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202606040374-O1-Tb348q7T.pdf