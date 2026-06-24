Die Luka-Dončić-Stiftung startet „Stay in Play", ein weltweites Förderprogramm, das junge Sportler im Sport halten soll

Im Rahmen einer auf drei Jahre angelegten Initiative werden pro Sportler bis zu 25.000 Dollar bereitgestellt, um finanzielle Hürden zu beseitigen, die Kinder daran hindern, den Sport auszuüben, den sie lieben.

LOS ANGELES, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Luka Dončić Foundation hat heute offiziell die Bewerbungsphase für „Stay in Play" eröffnet, ein dreijähriges globales Förderprogramm, das darauf abzielt, finanzielle Hindernisse zu beseitigen, die junge Sportler dazu zwingen, den Sport, den sie lieben, aufzugeben. Die Ankündigung folgt auf die Übernahme von Vanoli Cremona durch Luka Dončić als Teil einer Eigentümergruppe, die den Profi-Basketballverein nach Rom verlegt hat.

In den nächsten drei Jahren wird die Luka-Dončić-Stiftung 77 jungen Sportlern im Alter von 12 bis 15 Jahren aus aller Welt Fördermittel in Höhe von bis zu 25.000 US-Dollar gewähren. Jede Förderung ist darauf ausgelegt, die Kosten zu decken, die am häufigsten ein Hindernis für die Teilnahme darstellen – Coaching oder Training, Ausrüstung oder Zubehör, Reisekosten für Training oder Wettkämpfe sowie Vereins-, Liga- oder Programmgebühren.

„Als ich als Kind in Ljubljana aufwuchs, wollte ich nichts lieber, als zum Außenplatz hinter meinem Wohnhaus zu rennen, um Basketball zu spielen. Das war mein Ort der Ruhe", sagte Luka Dončić. „Es macht mich sehr traurig, wenn Kinder aufgrund von Umständen, auf die sie keinen Einfluss haben, den Jugendsport aufgeben. Das Theater hat mein Leben verändert. Ich weiß, wie schnell Träume ohne die richtigen Chancen zerplatzen können. Deshalb liegt mir „Stay in Play" so sehr am Herzen. „Ich möchte es jungen Sportlern erleichtern, weiterhin die Sportarten auszuüben, die sie lieben."

Eine entscheidende Lücke im Jugendsport schließen

„Stay in Play" richtet sich an junge Sportler im Alter von 12 bis 15 Jahren, in dem die Abbruchquoten ihren Höhepunkt erreichen. Untersuchungen zeigen, dass die meisten jungen Sportler im Alter von 12 Jahren mit dem Sport aufhören – nicht, weil sie das Interesse oder das Talent verloren haben, sondern weil die finanzielle Belastung zu groß wird. „Stay in Play" wurde entwickelt, um in diesen entscheidenden Jahren einzugreifen und sicherzustellen, dass junge Sportler ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, Selbstvertrauen aufbauen und die Freude am Sport erleben können.

„Finanzielle Hürden sollten nicht darüber entscheiden, ob ein junger Sportler weiterhin den Sport ausüben kann, den er liebt", sagte Lara Beth Seager, Geschäftsführerin der Luka-Dončić-Stiftung. „Es geht hier nicht darum, die nächste Generation von Fachkräften zu finden. Es geht um jeden jungen Menschen, der etwas gefunden hat, das er liebt, und dessen Weg aufgrund finanzieller Schwierigkeiten gefährdet ist. Luka hat ‚Stay in Play' ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass sie nicht aufgeben müssen."

Weltweite Präsenz, flexible Unterstützung

Die Bewerbungsfrist beginnt heute, am 24. Juni, und läuft bis zum 20. August 2026 für junge Sportler aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Griechenland, Slowenien, Kroatien und Serbien. Das Programm unterstützt Sportler in 176 Sportarten – von Basketball und Fußball bis hin zu Turnen, Schwimmen, Leichtathletik und vielen weiteren.

Jede Förderung ist bewusst flexibel gestaltet, da die Hindernisse für jeden Sportler unterschiedlich sind. Die Mittel können Folgendes abdecken:

Ausrüstung und Zubehör

Coaching- und Schulungsgebühren

Anreise zu Wettkämpfen oder Trainingsstätten

Liga-Anmeldung und Turnierteilnahme

„Jeder Sportler weiß besser als wir, was er braucht", fügte Seager hinzu. „Wir vertrauen darauf, dass sie es uns mitteilen, und wir setzen uns dafür ein, dies zu ermöglichen."

Teil einer umfassenderen Mission

„Stay in Play" baut auf dem übergeordneten Ziel der Luka-Dončić-Stiftung auf, die Jugend-Sportkultur zu verändern. Seit ihrer Gründung im Dezember 2024 hat die Stiftung den Bericht „Inside Youth Basketball" veröffentlicht, eine wegweisende Studie, die die Unterschiede zwischen den Jugendbasketball-Ökosystemen in den USA und auf dem Balkan untersucht; in Zusammenarbeit mit dem Search Institute „Total Hoops" entwickelt, ein wissenschaftlich fundiertes Trainingsprogramm für den Jugendbasketball; und eine Partnerschaft mit dem „Project Play" des Aspen Institute geschlossen, um strukturelle Hindernisse im nordamerikanischen Jugendbasketball zu untersuchen.

„‚Stay in Play' steht für sofortiges Handeln, während wir an langfristigen systemischen Veränderungen arbeiten", sagte Seager. „Wir setzen uns dafür ein, den Kindern zu helfen, die heute Unterstützung brauchen, während wir gleichzeitig daran arbeiten, umfassendere Herausforderungen anzugehen."

So bewerben Sie sich

Bewerbungen für die erste Gruppe von „Stay in Play"-Sportlern können ab sofort unter lukadoncicfoundation.org/sip eingereicht werden und sind bis zum 20. August möglich. Junge Sportler im Alter von 12 bis 15 Jahren aus teilnahmeberechtigten Ländern können sich mit Unterstützung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten direkt bewerben.

Die ersten Preisträger werden diesen Winter bekannt gegeben.

Weitere Informationen zu „Stay in Play" und der Luka-Dončić-Stiftung finden Sie unter LukaDoncicFoundation.org und oder folgen Sie @LukaDoncicFoundation in den sozialen Medien.

Über die Luka-Dončić-Stiftung

Die Luka-Dončić-Stiftung wurde im Dezember 2024 mit dem Ziel ins Leben gerufen, dafür zu sorgen, dass der Jugendsport eine freudvolle und bereichernde Kraft im Leben von Kindern auf der ganzen Welt ist. Weitere Informationen über die Stiftung, den Bericht „Inside Youth Basketball" und den „Total Hoops Approach" sowie Möglichkeiten, sich bei der Stiftung zu engagieren, finden Sie unter LukaDoncicFoundation.org und. Bleiben Sie auf Instagram (@lukadoncicfoundation) auf dem Laufenden, X (@LD77Foundation) sowie auf LinkedIn (Luka Dončić Foundation).