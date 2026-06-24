La Fondation Luka Dončić lance « Stay in Play », un programme mondial de subventions visant à permettre aux jeunes sportifs de continuer à pratiquer leur sport

Cette initiative d'une durée de trois ans offre jusqu'à 25 000 dollars par athlète afin d'éliminer les obstacles financiers qui empêchent les enfants de pratiquer les sports qu'ils aiment

LOS ANGELES, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- La Fondation Luka Dončić a officiellement ouvert aujourd'hui les candidatures pour « Stay in Play », un programme mondial de subventions d'une durée de trois ans destiné à éliminer les obstacles financiers qui obligent les jeunes sportifs à abandonner les sports qu'ils aiment. Cette annonce fait suite à l'acquisition de Vanoli Cremona par Luka Dončić, au sein d'un groupe d'actionnaires qui a transféré le club de basket-ball professionnel à Rome.

Au cours des trois prochaines années, la Fondation Luka Dončić accordera des bourses pouvant aller jusqu'à 25 000 dollars américains à 77 jeunes sportifs âgés de 12 à 15 ans, issus du monde entier. Chaque subvention est destinée à couvrir les frais qui constituent le plus souvent des obstacles à la participation : encadrement ou formation, équipement ou matériel, frais de déplacement pour s'entraîner ou participer à des compétitions, ou encore cotisations à un club, une ligue ou un programme.

« Quand j'étais enfant et que je vivais à Ljubljana, tout ce que je voulais, c'était courir jusqu'au terrain en plein air situé derrière mon immeuble pour jouer au basket. C'était mon havre de paix », a déclaré Luka Dončić. « Cela m'attriste beaucoup de voir des enfants abandonner le sport à cause de circonstances indépendantes de leur volonté. Le théâtre a changé ma vie ; je sais à quelle vitesse les rêves peuvent s'envoler si l'on ne bénéficie pas des bonnes opportunités. C'est pour ça que le projet « Stay in Play » me tient tant à cœur. Je souhaite permettre aux jeunes sportifs de continuer plus facilement à pratiquer les sports qu'ils aiment. »

Combler une lacune majeure dans le sport chez les jeunes

Le programme « Stay in Play » s'adresse aux jeunes sportifs âgés de 12 à 15 ans, période durant laquelle les taux d'abandon atteignent leur pic. Des études montrent que la plupart des jeunes sportifs abandonnent le sport avant l'âge de 12 ans, non pas parce qu'ils ont perdu tout intérêt ou tout talent, mais parce que la charge financière devient trop lourde. Le programme « Stay in Play » a pour objectif d'intervenir au cours de ces années décisives afin de permettre aux jeunes sportifs de continuer à développer leurs compétences, à renforcer leur confiance en eux et à découvrir les joies du sport.

« Les obstacles financiers ne devraient pas déterminer si un jeune sportif peut continuer à pratiquer le sport qu'il aime », a déclaré Lara Beth Seager, PDG de la Fondation Luka Dončić. « Il ne s'agit pas ici de dénicher la prochaine génération de professionnels. Il s'agit de tous ces jeunes qui ont trouvé une passion et dont le parcours est menacé par des problèmes d'argent. Luka a créé Stay in Play pour s'assurer qu'ils n'aient pas à abandonner. »

Une présence mondiale, un accompagnement flexible

Les candidatures sont ouvertes dès aujourd'hui, 24 juin, et jusqu'au 20 août 2026, pour les jeunes sportifs résidant aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Grèce, en Slovénie, en Croatie et en Serbie. Ce programme soutient des athlètes dans 176 disciplines sportives, allant du basket-ball et du football à la gymnastique, à la natation, à l'athlétisme et bien d'autres encore.

Chaque bourse est volontairement modulable, car les obstacles rencontrés par chaque athlète sont différents. Les fonds peuvent couvrir :

Matériel et équipement

Honoraires de coaching et de formation

Se rendre aux compétitions ou aux centres d'entraînement

Inscription au championnat et inscriptions aux tournois

« Chaque athlète sait mieux que nous ce dont il a besoin », a ajouté Seager. « Nous comptons sur eux pour nous en faire part, et nous nous engageons à faire en sorte que cela soit possible. »

S'inscrit dans le cadre d'une mission plus large

« Stay in Play » s'inscrit dans le cadre de la mission plus large de la Fondation Luka Dončić, qui vise à transformer la culture sportive chez les jeunes. Depuis son lancement en décembre 2024, la fondation a publié « Inside Youth Basketball », un rapport de recherche phare qui examine les différences entre les écosystèmes du basket-ball junior aux États-Unis et dans les Balkans ; développé « Total Hoops », un programme d'entraînement pour le basket-ball junior fondé sur la recherche, en partenariat avec le Search Institute ; et collaboré avec le projet « Project Play » de l'Aspen Institute afin d'étudier les obstacles structurels rencontrés dans le basket-ball junior à travers l'Amérique du Nord.

« Stay in Play symbolise une action immédiate tandis que nous œuvrons à un changement systémique à long terme », a déclaré Seager. « Nous nous engageons à aider les enfants qui ont besoin d'un soutien dès aujourd'hui, tout en nous efforçant de relever des défis plus larges. »

Comment soumettre une candidature

Les candidatures pour la première promotion d'athlètes du programme « Stay in Play » sont désormais ouvertes sur les sites lukadoncicfoundation.org/sip et resteront ouvertes jusqu'au 20 août. Les jeunes sportifs âgés de 12 à 15 ans résidant dans les pays éligibles peuvent postuler directement, avec l'aide d'un parent ou d'un tuteur.

Les premiers lauréats seront annoncés cet hiver.

Pour plus d'informations sur Stay in Play et la Fondation Luka Dončić, rendez-vous sur LukaDoncicFoundation.org ou, ou suivez @LukaDoncicFoundation sur les réseaux sociaux.

À propos de la Fondation Luka Dončić

La Fondation Luka Dončić a été créée en décembre 2024 dans le but de faire en sorte que le sport chez les jeunes soit une source de joie et d'enrichissement dans la vie des enfants du monde entier. Pour plus d'informations sur la fondation, le rapport « Inside Youth Basketball » et l'approche « Total Hoops », ou pour vous impliquer aux côtés de la fondation, rendez-vous sur LukaDoncicFoundation.org, et suivez-nous sur Instagram (@lukadoncicfoundation), X (@LD77Foundation) et sur LinkedIn (Luka Dončić Foundation).