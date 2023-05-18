顶级女性励志演讲者Gaby Natale发表主题演讲

顶级女性励志演讲者Gaby Natale向7500名毕业生发表了毕业典礼主题演讲

佛罗里达州坦帕2023年5月18日 /美通社/ -- 三次获得艾美奖的记者、领导力演讲者和畅销书作家 Gaby Natale 在佛罗里达州坦帕市的终极医学学院（Ultimate Medical Academy，缩写UMA）毕业典礼上发表了振奋人心的主题演讲。 Natale的赋能信息激励学生开启新的职业生涯，专注于打破壁垒和重新定义可能性的机会。

"我非常荣幸被选为UMA的毕业典礼发言人，并在这一重要时刻向毕业生和他们的家人发表演讲。 作为记者、作家和演讲者，我亲眼目睹了教育的变革力量及其对个人和社区的影响。 我相信，每当我们打破壁垒并勇于开拓，我们就会推动世界向前发展，" Natale 表示。

顶级女性励志演说家Gaby Natale在佛罗里达州为7500名听众发表主题演讲

UMA毕业典礼在坦帕的云岭中心举行，现场座无虚席。 体育馆内举行的仪式进行了现场直播，使全国各地的UMA毕业生、他们的朋友和家人都能够参加庆祝活动。

UMA总裁Thomas Rametta表示："我们为我们所有的毕业生感到非常自豪。 高等教育从来都不是一件容易的事。 大多数人在上学期间全职工作以养家糊口，目标是在医疗保健领域从事有前途的职业。 我们怀着极大的喜悦和自豪来庆祝他们的成就。"

终极医学学院是一家非营利性医疗保健教育机构，业务遍及全国。 29年来，UMA一直提供专职医疗保健教育。 UMA拥有8万多名校友，获得了健康教育学校认证局(Accrediting Bureau of Health Education Schools)的机构认证。

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关于Gaby Natale和AGANARmedia

Gaby Natale 相信打破壁垒。 她体现了她所倡导的理念。

作为第一位连续3次赢得日间时段艾美奖的拉丁裔女性（作为自己节目的主持人和执行制片人），第一位由哈珀柯林斯出版集团领导力部门出版的西班牙裔作家，以及为数不多的用英语讲述其有声读物的外国作家之一，Gaby在领导领域中也有过"第一个像她一样"的经历。

Gaby是一位广受欢迎的思想领袖和励志演讲者，她在财富50强企业、联合国和她自己的TEDx演讲中分享了鼓舞人心的信息，鼓励尚未得到充分代表的少数族裔开拓进取，实现他们在这个世界上（还）未看到的成就。

Natale是娱乐界为数不多的几个不仅拥有自己内容的版权，还拥有一家电视演播室的女性之一。 这种独特的情况使她能够将对媒体的热情和企业家精神结合起来。

《人物》杂志将Natale评为2018年"25位最具影响力的拉丁裔女性"之一，重点讲述了她如何从一个始于地毯仓库的地方电视节目成为美国历史上唯一一个连续3次赢得日间时段艾美奖的拉丁裔女性。 当她的第一本书《良性循环》(The Virtuous Circle) 由哈珀柯林斯出版后，立即成为畅销书，在亚马逊的新书排行榜上占据了商业、灵感和励志自助三个不同类别的榜首，这让她的知名度进一步提高。

Natale还是 AGANARmedia（一家专注于西班牙裔受众的营销公司）的创始人，该公司为希尔顿全球酒店集团、Sprint、AT&T、eBay、Intuit和亚马逊等财富500强公司提供服务。 在数字世界中，她拥有一个蓬勃发展的粉丝群体，在YouTube上的浏览量超过5200万次，在社交媒体上的追随者超过25万。

2019年，Natale推出了 "欢迎各种美"(Welcome All Beaut)，这是她自己的假发和接发线，专门面向需要随时准备上镜的女性。

作为性别和多样性问题的不懈倡导者，Natale是 圣裘德儿童研究医院、杰出妇女行动运动(Phenomenal Woman Action Campaign)和Voto Latino等非营利组织的经常合作伙伴。

《福布斯》(Forbes)、CNN、Buzzfeed、美国国家广播公司新闻网(NBC News)、Univision和《拉丁美洲领袖》(Latino Leaders)杂志曾为Natale做过专题报道。 凭借在媒体中对拉丁裔LGBTQ青年的刻画，她获得了拉丁美洲独立制片人全国协会(NALIP)的数字开拓者奖(Digital Trailblazer Award)，并且获得同性恋者反诋毁联盟(GLAAD)媒体奖提名。

Natale拥有圣安德烈斯大学和哥伦比亚大学的国际关系学士学位和新闻学硕士学位。 在开始她的电视事业之前，Natale在得克萨斯大学教授传播学和新闻学课程。

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