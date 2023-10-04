頂級女性勵志演說家 Gaby Natale 在達拉斯 Comerica Bank Women's Business Symposium 上發表主題演講

10 月 12 日，Toyota 音樂工廠將舉辦一場備受推崇的活動，屆時將有來自各個領域的具有影響力的女性出席。

達拉斯2023年10月4日 /美通社/ -- 三次艾美獎獲獎記者、創業家及作家 Gaby Natale 將會為萬眾期待的 Comerica Bank Women's Business Symposium 擔任主講嘉賓，該活動將於 10 月 12 日於 Toyota 音樂工廠舉辦。

Comerica Bank Women's Business Symposium 有著悠久的歷史，開創性的女性領導者為與會者帶來激勵和鼓舞。過去幾屆的座談會曾邀請過演員和活動家 Geena Davis，先驅性的首位「Thunderburn」機師 Nicole Malachowski 、在殘奧會上轟動一時的 Bonnie St. John、迷人的《Entertainment Tonight》主持 Leeza Gibbons，以及全球超模 Kathy Ireland。

頂級女性勵志演說家 Gaby Natale

Natale 說：「我很高興能擔任 Comerica Bank Women's Business Symposium 的主講人！這次會議是對各行各業女性的指路明燈，啟發她們突破限制，擁抱自己的開拓精神。讓我們團結起來，點燃我們的集體潛能，為取得突破性的成就而鋪路吧！」

本年的活動將繼續維持高水準，邀請了一系列鼓舞人心的講者。除了 Natale 之外，Comerica Bank 執行副總裁及零售銀行執行董事 Cassandra McKinney、奧斯卡金像獎得主女演員及活動家 Marlee Matlin、活躍的專業主持、司儀及調解人 Eva Saha 亦會參與這次活動。著名廚師 Jamie Gwen 將主持本次座談會，讓會議期間保持活力和互動的氣氛。

Comerica Bank Women's Business Symposium 的重點是女性賦能和成長，旨在為企業擁有人、行政人員及專業人士提供一個平台，讓她們學習、互相交流，並展現她們的巨大潛能。這場座談會讓與會者能夠從這些女性領導身上獲取見解，汲取她們的經驗，並了解她們人生旅程中的獨特之處。另外，座談會亦提供了獨特的機會，讓與會者能夠與興趣相投的專業人士建立關係，有可能為合作關係鋪路。

如欲了解更多活動詳情、完整的講者名單、註冊詳情，以及其他相關資訊，感興趣者可以瀏覽：https://events.comerica.com/wbsdfw2023?utm_campaign=wbs&utm_source=multiple&utm_medium=sproutsocial&utm_creative_format=image&utm_marketing_tactic=awareness&utm_creative_name=natale&utm_geo=multiple.

關於 Gaby Natale 和 AGANARmedia

Gaby Natale 堅信能突破障礙。她自己就體現了這種精神。

作為第一位連續贏得 3 屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性（作為她自己節目的主持人及執行製作人），第一位在 HarperCollins' Leadership 部門出版作品的西班牙裔作家，以及少數以英語講述有聲書的出生於外國的作家之一，Gaby 在領導者領域亦有過成為「第一個像她的人」的經歷。

作為受人追捧的思想領袖及勵志演說家，Gaby 在財富 50 強企業、聯合國及她個人的 TEDx 講座中分享了她的啟發性訊息，鼓勵少數族群去開拓，創造他們在世上（還）沒能看到的成就。

Natale 是娛樂行業中少數對自己內容擁有版權同時還擁有電視演播室的女性。這種獨特的情況幫助她將自己對媒體的熱情與創業精神結合起來。

《People》雜誌將 Natale 評為 2018 年「25 位最有影響力的拉丁裔女性」之一，重點講述了她的勵志故事：從始於地毯倉庫的本地電視節目，到成為美國歷史上唯一連續贏得三屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性。她在 HarperCollins 出版第一本書《The Virtuous Circle》後，知名度進一步提高，該書一經出版便成為即時暢銷書，在 Amazon 3 個不同類別（商業、啟發性及自我幫助）的新書排行榜上名列前茅。

Natale 還創辦了 AGANARmedia，這是一間市場營銷公司，主要面向西班牙裔受眾，服務於財富 500 強公司，如 Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit 和 Amazon 等。在網絡上，她擁有龐大的粉絲群，在 YouTube 上有逾 5200 萬次瀏覽量，在社交媒體上擁有超過 25 萬的關注者。

作為堅定的多元性別擁護者，Natale 經常與非營利組織合作，如 St. Jude Children's Research Hospital、Phenomenal Woman Action Campaign 和 Voto Latino。

Forbes、CNN、Buzzfeed、NBC News、Univision 和 Latino Leaders 雜志都報道過 Natale。她亦是 NALIP 的 Digital Trailblazer 獎得主，因其在媒體上對拉丁裔 LGBTQ 年輕人的描述，她獲得了 GLAAD Media 獎的提名。

Natale 持有國際關係學學士學位，以及在 University of San Andres 取得新聞學碩士學位。在進入電視工作職涯之前，Natale 曾在德薩斯大學教授新聞與傳播學課程。

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