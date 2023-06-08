頂尖拉丁裔演說家 Gaby Natale 與 T-Mobile 聯手推出突破性的領導力培訓計劃

美國達拉斯2023年6月9日 /美通社/ -- 獲得過三次 EMMY 獎的演說家 Gaby Natale 加入 T-Mobile，共同創立 2023 年 L.E.A.D.（領導力卓越與發展）計劃，這是該公司的一項突破性計劃，旨在培養他們的頂尖人才，引導他們進入職業生涯的下一階段。

來自全國各地的 700 名參與者參加了 Natale，她為計劃的第三批學員發表了主題演講：拓荒者：擁抱最獨特的自己，突破障礙，重新定義可能性。

L.E.A.D. 計劃現已進入第三年，今年的參與者將完成為期六個月的學習，幫助 T-Mobile 的頂尖人才培養應對更高級別領導力需求的能力。透過 L.E.A.D.，所有學員都將獲得技能開發工具、參與工作坊並得到導師的一對一指導。

T-Mobile US, Inc. 是美國強大的無載波運營商，提供先進的 4G LTE 和改變全國的 5G 網絡，將為所有人提供可靠的連接。

T-Mobile 總部位於華盛頓州的貝爾維尤，透過其子公司提供服務，並營運其旗艦品牌包括 T-Mobile、Metro by T-Mobile 和 Sprint。#TMobilePartner

關於 Gaby Natale 和 AGANARmedia

Gaby Natale 堅信能突破障礙。她自己就體現了這種精神。

作為第一位連續贏得三屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性（作為她自己節目的主持人及執行製作人），第一位在 HarperCollins' Leadership 部門出版作品的西班牙裔作家，以及少數以英語講述有聲書的出生於外國的作家之一，Gaby 在領導者領域亦有過成為「第一個像她的人」的經歷。

作為受人追捧的思想領袖及勵志演說家，Gaby 在財富 50 強企業、聯合國及她個人的 TEDx 講座中分享了她的啟發性訊息，鼓勵少數族群去開拓，創造他們在世上（還）沒能看到的成就。

Natale 是娛樂行業中少數對自己內容擁有版權同時還擁有電視演播室的女性。這種獨特的情況幫助她將自己對媒體的熱情與創業精神結合起來。

People 雜誌將 Natale 評為 2018 年「25 位最有影響力的拉丁裔女性」之一，重點講述了她的勵志故事：從始於地毯倉庫的本地電視節目，到成為美國歷史上唯一連續贏得三屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性。她在 HarperCollins 出版第一本書《The Virtuous Circle》後，知名度進一步提高，該書一經出版便成為即時暢銷書，在 Amazon 三個不同類別（商業、啟發性及自我幫助）的新書排行榜上名列前茅。

Natale 還創辦了 AGANARmedia，這是一間市場營銷公司，主要面向西班牙裔受眾，服務於財富 500 強公司，如 Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit 和 Amazon 等。在網絡上，她擁有龐大的粉絲群，在 YouTube 上有逾 5200 萬次瀏覽量，在社交媒體上擁有超過 25 萬的關注者。

2019 年，Natale 推出了 Welcome All Beauty，這是她個人的假髮和接髮事業，專為在旅遊期間需要攝影的女性而設計。

作為堅定的多元性別擁護者，Natale 經常與非營利組織合作，如 St. Jude Children's Research Hospital、Phenomenal Woman Action Campaign 和 Voto Latino。

Forbes、CNN、Buzzfeed、NBC News、Univision 和 Latino Leaders 雜志都報道過 Natale。她亦是 NALIP 的 Digital Trailblazer 獎得主，因其在媒體上對拉丁裔 LGBTQ 年輕人的描述，她獲得了 GLAAD Media 獎的提名。

Natale 持有 University of San Andres 的國際關係學學士學位及哥倫比亞大學的新聞學碩士學位。在進入電視工作職涯之前，Natale 曾在德薩斯大學教授新聞與傳播學課程。

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