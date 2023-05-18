頂尖女性勵志演說家 Gaby Natale 為 7,500 位畢業生發表畢業典禮主題演講

美國佛羅里達州坦帕 2023年5月18日 /美通社/ -- 三屆艾美獎 (Emmy Award) 得獎記者、領袖演說家兼暢銷書作家 Gaby Natale 在佛羅里達州坦帕為 UMA 畢業典禮發表了激勵人心的主題演講。Natale 鼓舞人心的講說激勵學生開展新的職業生涯，專注於突破障礙，重新定義甚麼是可能。

「我十分榮幸能被選為 UMA 的畢業典禮演講嘉賓，並可以在這個重要場合向畢業生和他們的家人致辭。作為記者、作家兼演說家，我親眼看到教育的轉化力量，以及它對個人和社區的影響。我相信每當我們選擇打破障礙和開創先河，我們都在推動世界向前發展。」Natale 解釋道。

頂尖女性勵志演說家 Gaby Natale 在美國佛羅里達州為 7,500 位觀眾發表畢業典禮主題演講

UMA 的畢業典禮在坦帕的 Yuengling Center 舉行，現場座無虛席。為了讓全國各地的 UMA 畢業生，以及他們的朋友和家人參加這次慶典，這場在體育場舉行的典禮進行了現場直播。

UMA 校長 Thomas Rametta 表示：「我們為我們的畢業生感到非常驕傲。高等教育從來都不容易，大多數學生在上學的同時全職工作以支持家庭生計，期望在醫療保健領域的事業前途光明。我們懷著極大的喜悅和驕傲來慶祝他們的成就。」

Ultimate Medical Academy 是一所非牟利的醫療保健教育機構，具有全國性的影響力。UMA 已提供聯合醫療保健教育超過 29 年。UMA 擁有超過 80,000 名校友，並獲得 Accrediting Bureau of Health Education Schools 認可。

關於 Gaby Natale 和 AGANARmedia

Gaby Natale 堅信能突破障礙。她自己就體現了這種精神。

作為第一位連續贏得 3 屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性（作為她自己節目的主持人及執行製作人），第一位在 HarperCollins' Leadership 部門出版作品的西班牙裔作家，以及少數以英語講述有聲書的出生於外國的作家之一，Gaby 在領導者領域亦有過成為「第一個像她的人」的經歷。

作為受人追捧的思想領袖及勵志演說家，Gaby 在財富 50 強企業、聯合國及她個人的 TEDx 講座中分享了她的啟發性訊息，鼓勵少數族群去開拓，創造他們在世上（還）沒能看到的成就。

Natale 是娛樂行業中少數對自己內容擁有版權同時還擁有電視演播室的女性。這種獨特的情況幫助她將自己對媒體的熱情與創業精神結合起來。

People 雜誌將 Natale 評為 2018 年「25 位最有影響力的拉丁裔女性」之一，重點講述了她的勵志故事：從始於地毯倉庫的本地電視節目，到成為美國歷史上唯一連續贏得三屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性。她在 HarperCollins 出版第一本書《The Virtuous Circle》後，知名度進一步提高，該書一經出版便成為即時暢銷書，在 Amazon 3 個不同類別（商業、啟發性及自我幫助）的新書排行榜上名列前茅。

Natale 還創辦了 AGANARmedia，這是一間市場營銷公司，主要面向西班牙裔受眾，服務於財富 500 強公司，如 Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit 和 Amazon 等。在網絡上，她擁有龐大的粉絲群，在 YouTube 上有逾 5200 萬次瀏覽量，在社交媒體上擁有超過 25 萬的關注者。

2019 年，Natale 推出了 Welcome All Beauty，這是她個人的假髮和接髮事業，專為在旅遊期間需要攝影的女性而設計。

作為堅定的多元性別擁護者，Natale 經常與非營利組織合作，如 St. Jude Children's Research Hospital、Phenomenal Woman Action Campaign 和 Voto Latino。

Forbes、CNN、Buzzfeed、NBC News、Univision 和 Latino Leaders 雜志都報道過 Natale。她亦是 NALIP 的 Digital Trailblazer 獎得主，因其在媒體上對拉丁裔 LGBTQ 年輕人的描述，她獲得了 GLAAD Media 獎的提名。

Natale 持有 University of San Andres 的國際關係學學士學位及哥倫比亞大學的新聞學碩士學位。在進入電視工作職涯之前，Natale 曾在德薩斯大學教授新聞與傳播學課程。

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