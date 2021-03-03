Direct Relief设立公平健康基金

Direct Relief今天宣布投入7500万美元设立公平健康基金（Fund for Health Equity），目标融资额度为1.5亿美元。该基金将由一个咨询委员会领导，他们在历史性种族主义和社会经济差距持续存在的社区方面拥有深厚的人脉和经验。

该基金在最初五年期间的主要目标是向社区保健中心和免费慈善诊所，以及专注严重影响人们健康（通常称为健康社会决定因素的物理环境以及社会、政治、文化和经济因素）的非临床事务和情况的其他社区组织和教育机构提供资金支持。该基金将在晚些时候发出申请邀请。

长期合作伙伴AbbVie和慈善家MacKenzie Scott共同为该基金提供了初始设立支持，AbbVie在12月宣布此次捐款作为其更大的社会投资的一部分。本月，NBA（美国职业篮球协会）还宣布作为NBA全明星2021计划中的一部分，为该基金提供支持，该基金表示欢迎其他机构积极参与。

Direct Relief向全美超过2000个上述类别组织提供广泛、持续的慈善支持，向没有保险或没有支付能力以及处于紧急情况下的患者捐赠基本药物。这种经验突出表明，额度和灵活性的补充性慈善金融支持足以使具有成效且受社区信任的社团在既往成功项目基础上再接再厉或开创新计划目前缺位，这正是该基金着力弥补的空白。

Direct Relief首席执行官Thomas Tighe表示：“Direct Relief非常感谢为公平健康基金提供极为慷慨资金的资源，以及非常感谢为促进公平健康事业做出贡献的杰出的咨询委员会成员提供的指导。这项工作绝不会削弱新冠疫情期间仍然需要立即开展的必要工作，而只会通过向最了解如何能够创造非凡的人们提供支持，来帮助我们在摆脱新冠疫情状况后将现有局面改造得更好。”

关于Direct Relief：Direct Relief是一个人道主义组织，致力于改善因贫困或紧急情况而受到影响的人们的健康和生活，向全世界有需要的社区提供可以挽救生命的医疗资源，而不会考虑政治、宗教或支付能力。过去一年中，Direct Relief不断强化美国的工作，为服务于新冠疫情最严重社区的2841个组织提供了3.5亿美元的援助，其中包括5000万美元的紧急财务援助以及包括个人防护设备、药物和制氧机等必需用品等3亿美元的物质援助。这些工作仍在继续。有关更多信息，请访问https://www.DirectRelief.org。

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