DJ e empresário goiano, Rafael De Paula, se destaca em cenário musical nacional

GOIÂNIA, Brasil, 27 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Aos 25 anos e com um caminho muito bem sucedido no ramo empresarial, o DJ e produtor musical Rafael De Paula vem se destacando no cenário da música eletrônica nacional, como um dos DJ's com maior sucesso de público e crítica. Sua paixão pela música começou quando ainda era uma criança, pois desde muito novo é um apaixonado praticante de instrumentos musicais. Isso tudo, fez com que ele seguisse a carreira, primeiramente, no ramo da organização de eventos noturnos, festas e boates, tais eventos sempre foram reconhecidos como os melhores da cidade de Goiânia. Somente após todos esses anos de experiência organizando festas, iniciou sua carreira já consagrada de DJ.