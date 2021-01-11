Документальный фильм CMG рассказывает о руководящей роли Си Цзиньпина в борьбе с COVID-19 и ликвидации нищеты

ПЕКИН, 11 января 2021 г. /PRNewswire/ -- В документальном фильме, недавно выпущенном Медиагруппой Китая (CMG), показано, как страна под руководством председателя Си Цзиньпина преодолела чрезвычайные времена и трудности, вызванные пандемией COVID-19.

В первой части этого фильма, состоящего из двух частей, рассказывается о стремлении Китая к расширению глобального сотрудничества в борьбе с COVID-19 и показаны решительные призывы председателя Си к созданию общемирового сообщества здравоохранения, предоставлению помощи нуждающимся странам и обеспечению всеобщей доступности всех вакцин.