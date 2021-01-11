Документальный фильм CMG рассказывает о руководящей роли Си Цзиньпина в борьбе с COVID-19 и ликвидации нищеты

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CCTV+

Jan 11, 2021, 05:36 ET

ПЕКИН, 11 января 2021 г. /PRNewswire/ -- В документальном фильме, недавно выпущенном Медиагруппой Китая (CMG), показано, как страна под руководством председателя Си Цзиньпина преодолела чрезвычайные времена и трудности, вызванные пандемией COVID-19.

В первой части этого фильма, состоящего из двух частей, рассказывается о стремлении Китая к расширению глобального сотрудничества в борьбе с COVID-19 и показаны решительные призывы председателя Си к созданию общемирового сообщества здравоохранения, предоставлению помощи нуждающимся странам и обеспечению всеобщей доступности всех вакцин.

Вторая часть фильма рассказывает о том, как председатель Си вел китайский народ по пути преодоления трудностей, вызванных пандемией COVID-19, и дальнейшей реализации амбициозной цели страны по искоренению нищеты к концу года.

Фильм демонстрирует огромную решимость, проявленную товарищем Си с целью продолжения работы по ликвидации нищеты несмотря на очевидные препятствия, и подробно рассказывает о том, как страна предпринимала новые шаги и изобретала новые возможности, не останавливаясь перед лицом беспрецедентного мирового кризиса.
https://youtu.be/Jo-ZUz5Z5Co

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Jo-ZUz5Z5Co

SOURCE CCTV+

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