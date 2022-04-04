Документальный фильм With This Light о жизни Марии Росы Легголь будет показан в Ватикане

В понедельник, 4 апреля, перед специальной встречей с Папой Римским Франциском для обсуждения наследия сестры Марии Росы состоится показ документального фильма Miraflores Films для дипломатического корпуса, официальных лиц Ватикана и римских священников и монахинь (религиозные ордеры из Латинской Америки).

ХАЙЛЕНД-ПАРК (шт. Иллинойс), 4 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- В понедельник, 4 апреля 2022 года, в Ватикане (Рим) состоится закрытый показ With This Light, первого полнометражного документального фильма компании Miraflores Films, снятого режиссерами Николь Бернарди-Рейс и Лаурой Бермудес, после чего пройдет встреча с Его Святейшеством, на которой будет обсуждаться наследие сестры Марии Росы.

With This Light освещает исключительную и значимую жизнь сестры Марии Росы Легголь. За 70 лет своего служения в качестве францисканской монахини сестра Мария Роса Легголь помогла более 87 000 гондурасских детей вырваться из нищеты и спастись от жестокого обращения. Фильм рассказывает о том, как сестра Мария Роса Легголь преодолела диктаторские режимы, военные перевороты и стихийные бедствия, а также о ее вдохновляющем наследии, находящем отражение в молодых женщинах и детях современного Гондураса.

Сестра Мария Роса Легголь выросла в приюте; после встречи с несколькими монахинями из общины Школьные сестры святого Франциска она решила посвятить свою жизнь этой миссии. Сестра Мария Роса открыла свой первый детский приют в 1964 году и создала некоммерческую организацию Sociedad Amigos de los Niños (САН) в 1966 году. В настоящее время ее дело живет в рамках реализуемых организацией программ в области предпринимательства и образования, создающих возможности для бедных на всей территории Гондураса.

Исполнительный продюсер With This Light и основатель компании Miraflores Films Джессика Cаровиц (Jessica Sarowitz) заявила следующее: «Мы гордимся интересом Его Святейшества к нашему документальному фильму, который мы сняли, чтобы почтить память настоящей героини. Мы благодарны команде испанской версии L'Osservatore Romano и посольству Гондураса в Ватикане за помощь в организации этого памятного мероприятия на следующей неделе и надеемся на прекрасный день, наполненный любовью и знаниями».

После закрытого показа состоится групповое обсуждение, в котором примут участие сорежиссеры фильма Николь Бернарди-Рейс (Nicole Bernardi-Reis) и Лаура Бермудес (Laura Bermúdez), а также г-жа Саровиц.

Информация о компании Miraflores Films

Miraflores Films — медиакомпания, миссией которой является предоставить женщинам голос с помощью высококачественного документального кино, а также создать пространство, в котором будут услышаны те, чьи голоса обычно не слышны. Рассказывая ранее неизвестные истории о жизни и упорстве исключительных личностей, фильмы Miraflores создают аутентичные связи с разнообразными аудиториями, предоставляя им инструменты для активного участия в жизни общества. Целенаправленное и динамичное распространение проектов Miraflores вдохновляет других на то, чтобы стать чуткими лидерами и двигателями перемен в своих собственных сообществах.

Контакты для прессы:

Wolf Kasteler (Вольф Кастелер) Отдел по связям с общественностью

Omar Gonzales (Омар Гонсалес) | [email protected]

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