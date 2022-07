Dokumentárny film „8:15 Hirošima | Od otca k dcére" - prvé celosvetové online premietanie zadarmo (6. až 9. augusta) pri príležitosti 77. výročia Hirošimy a Nagasaki

Film 8:15 Hirošima produkovala Akiko Mikamo, dcéra hibakušu (človeka, ktorý prežil útok jadrovou bombou), aby ilustrovala pozoruhodný skutočný príbeh svojho otca, jeho posolstvo za mier a víziu sveta bez jadrových zbraní.

Môj otec mi povedal: „Nechcem, aby ešte niekto niekedy musel prejsť agóniou ďalšej jadrovej vojny," a požiadal ma, aby som jeho posolstvo šírila medzi mladými generáciami na celom svete," povedala dr. Akiko Mikamo, výkonná producentka filmu 8:15 Hirošima a autorka príbehu 8:15 – Skutočný príbeh o prežití a odpustení z Hirošimy. https://815hiroshima.com

„Svet je bližšie k použitiu jadrových zbraní zo zúfalstva – alebo náhodou či nesprávnym odhadom – ako kedykoľvek od začiatku 80. rokov. Ruský prezident Putin nariadil jadrovým silám svojej krajiny prechod do stavu zvýšenej pohotovosti a varoval Západ, že akékoľvek zasahovanie do invázie na Ukrajinu bude mať „dôsledky, aké ešte nikdy v histórii nezažil". Zrazu sa zdá, že nemysliteľné je opäť možné." – Tom Nichols (The Atlantic)

O filme 8:15 Hirošima

Tento hybridný dokumentárno-rozprávačský film nahovorený v angličtine s japonskými titulkami obsahuje doteraz nezverejnené videozáznamy a zvukové záznamy Shinjiho Mikamoa, sugestívne rekonštrukcie a archívne zábery – „prenáša minulosť do súčasnosti". (Modern Times Review)

2020, USA, 50 min,

režisér J.R. Heffelfinger

výkonná producentka Akiko Mikamo

producentka Nini Le Huynh

„8:15 Hirošima má veľký vplyv, zvýrazňuje našu ľudskosť, a dúfam, že nás priblíži k budúcnosti, ktorá rieši konflikty nenásilne." – Peter Kuznick (spoluautor, Neznáme dejiny Spojených štátov s Oliverom Stoneom)

„Vysoko umelecké dielo s modlitbou za mier." - Asahi Family Newspaper

