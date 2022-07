První bezplatné globální online promítání dokumentárního filmu „8:15 Hiroshima | From Father To Daughter" ve dnech 6. až 9. srpna k 77. výročí Hirošimy a Nagasaki

Film 8:15 Hiroshima produkovala Akiko Mikamo, dcera tzv. hibakuši (člověka, který přežil výbuch jaderné bomby), s cílem ilustrovat pozoruhodný příběh svého otce a předat světu jeho poselství míru a vizi světa bez jaderných zbraní.

„Můj otec mi řekl: ,Nechci, aby kdokoli jiný musel někdy projít agónií další jaderné války', a požádal mě, abych jeho poselství předala mladším generacím po celém světě," řekla Dr. Akiko Mikamo, výkonná producentka filmu 8:15 Hiroshima a autorka knihy 8:15 – A True Story of Survival and Forgiveness from Hiroshima. https://815hiroshima.com

„Svět má blíže k použití jaderných zbraní ze zoufalství – nebo kvůli náhodě či chybnému odhadu – než kdykoli od počátku 80. let. Ruský prezident Putin nařídil, aby jaderné síly jeho země přešly do stavu zvýšené pohotovosti, a varoval Západ, že jakýkoli zásah do invaze na Ukrajinu bude mít „následky, jaké jste ve své historii nezažili". Najednou se zdá, že nemyslitelné je opět možné." – Tom Nichols (The Atlantic)

O filmu 8:15 Hiroshima

Tento hybridní dokumentárně-vypravěčský film, natočený v angličtině s japonskými titulky, obsahuje dosud neviděné filmové a zvukové záznamy Shinji Mikama, sugestivní rekonstrukce a archivní záběry, které „přenáší minulost do současnosti". (Recenze Modern Times)

2020, Spojené státy americké, 50 min,

Režisér J.R. Heffelfinger

Výkonná producentka Akiko Mikamo

Producent Nini Le Huynh

„Film 8:15 Hiroshima je velmi působivý a připomíná nám, co to znamená být člověkem. Doufám, že nás přiblíží k budoucnosti, kde se konflikty budou řešit nenásilně." – Peter Kuznick (spoluautor knihy The Untold History of the United States s Oliverem Stonem)

„Ryze umělecké dílo představující modlitbu za mír." – Asahi Family Newspaper

