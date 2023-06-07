Don Francisco在拉丁裔华尔街颁奖典礼上荣获致敬和"世代偶像"奖

News provided by

Latino Wallstreet

07 Jun, 2023, 04:43 ET

拉丁裔华尔街创始人Gabriela Berrospi"世代偶像"奖颁发给Don Francisco，他也获得了迈阿密戴德县的认可

迈阿密2023年6月7日 /美通社/ -- @newconceptpr -- 拉丁裔华尔街（Latino Wallstree @latinowallst）是由屡获殊荣的金融家 Gabriela Berrospi 领导的帮助拉丁裔学习如何投资股市和金融的第一教育平台 。在其成立四周年庆祝活动上，通过 "拉丁裔华尔街奖"Latino Wall Street Awards缩写LWSA大会和颁奖典礼赋能并教育拉丁裔社区，表彰了2023年对社区产生积极影响的拉丁裔领袖。

当晚最重要的获奖者是传奇电视节目主持人 Mario Kreutzberger他在世界范围内被称为" Don Francisco "。在迈阿密大学500多名与会者面前，他从拉丁裔华尔街创始人 Gabriela Berrospi 手中接过了"世代偶像"(Icon of Generations)奖。 迈阿密戴德县也加入了这一致敬行列，其代表、县议员Christian Cevallos对Don Francisco完美的职业生涯给予了认可。 Don Francisco还保持着吉尼斯纪录，主持着世界上播出最久的综艺节目。他与公众分享了职业生涯中最重要的经验教训，许多与会者受到鼓舞，热泪盈眶。

Continue Reading
Latino_Wallstreet_Gabriela_Berrospi_Don_Francisco
Latino_Wallstreet_Gabriela_Berrospi_Don_Francisco

该活动的红地毯给人留下了深刻的印象，众多名流中包括Osvaldo Rios、Ismael Cala、Julio Sabala、Rashel Diaz、Giselle Blondet、Margarita Pasos、Hernan Orjuela、Samar Yorde、世界拳击冠军Luis "Baboon" Palomino、Padre Alberto、Carlos Mesber、 Camilo Montoya、Alex Rodriguez、Catalina Mora、Lucia Ugarte、Carlos Anaya、Cristian Zuarez、Carolina Tejera、富商Elena Cardone、Rudy Mawer，以及Stephanie Carvajalino、Alexandra Ramirez、Zulmarie Padin、Carlos Garcia等重要企业家，还有迈阿密县议员Christian Cevallos，以及我们文化中的其他领导人和富有影响力的人。

"Don Francisco实现了我们的梦想，让我们拥有最受世人认可的人，他在电视界拥有最长的职业生涯，并且继续领导着我们拉丁裔。 很荣幸能邀请他作为‘明星嘉宾'，向他致敬，欢迎他成为拉丁裔华尔街奖的一员。 我们文化中最重要的人物来出席活动，这告诉人们一切皆有可能，我们都可以学会投资，实现我们最大的梦想，"Gabriela表示。她是一位杰出的企业家，被雅虎财经(Yahoo Finance)评为10大女企业家之一，并入选了声望卓著的福布斯金融理事会(Forbes Finance Council)。

在这个盛大的夜晚，她在小组讨论中向参与者普及了知识，小组讨论的主题包括成功的心态、面对逆境、金融101、投资股市和房地产、女明星小组等。 拉丁裔华尔街奖表彰那些激励他人改善生活的杰出领袖，代表着美国梦的实现，获奖者包括：Don Francisco获得最高奖项"世代偶像"奖，Ismael Cala获得"积极影响"奖，Alberto神父获得"积极影响"奖，Carlos Mesber获得"颠覆性制作人"奖，Luis Baboon Palomino获得"颠覆性运动员"奖，Giselle Blondet获得"杰出职业"奖，La Famia Cayo de Perú则获得了"杰出家庭"奖。

拉丁裔华尔街对公众的热烈反响非常满意，并宣布将于2024年6月6日庆祝下一个周年纪念日。 有关更多信息，请在此处 访问@latinowallst

###

联系
New Concept PR
Fabiola Malka
786.285.7783 / [email protected]

Latino Wallstreet

SOURCE Latino Wallstreet

Also from this source

DON FRANCISCO RECIBE HOMENAJE Y PREMIO ÍCONO DE GENERACIONES EN LATINO WALL STREET AWARDS

DON FRANCISCO RECEIVES TRIBUTE AND "ICON OF GENERATIONS" AWARD AT LATINO WALL STREET AWARDS

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.