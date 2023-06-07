Don Francisco在拉丁裔华尔街颁奖典礼上荣获致敬和"世代偶像"奖

拉丁裔华尔街创始人Gabriela Berrospi将"世代偶像"奖颁发给Don Francisco，他也获得了迈阿密戴德县的认可

迈阿密2023年6月7日 /美通社/ -- @newconceptpr -- 拉丁裔华尔街（Latino Wallstree @latinowallst）是由屡获殊荣的金融家 Gabriela Berrospi 领导的帮助拉丁裔学习如何投资股市和金融的第一教育平台 。在其成立四周年庆祝活动上，通过 "拉丁裔华尔街奖"（Latino Wall Street Awards，缩写LWSA）大会和颁奖典礼赋能并教育拉丁裔社区，表彰了2023年对社区产生积极影响的拉丁裔领袖。

当晚最重要的获奖者是传奇电视节目主持人 Mario Kreutzberger，他在世界范围内被称为" Don Francisco "。在迈阿密大学500多名与会者面前，他从拉丁裔华尔街创始人 Gabriela Berrospi 手中接过了"世代偶像"(Icon of Generations)奖。 迈阿密戴德县也加入了这一致敬行列，其代表、县议员Christian Cevallos对Don Francisco完美的职业生涯给予了认可。 Don Francisco还保持着吉尼斯纪录，主持着世界上播出最久的综艺节目。他与公众分享了职业生涯中最重要的经验教训，许多与会者受到鼓舞，热泪盈眶。

该活动的红地毯给人留下了深刻的印象，众多名流中包括Osvaldo Rios、Ismael Cala、Julio Sabala、Rashel Diaz、Giselle Blondet、Margarita Pasos、Hernan Orjuela、Samar Yorde、世界拳击冠军Luis "Baboon" Palomino、Padre Alberto、Carlos Mesber、 Camilo Montoya、Alex Rodriguez、Catalina Mora、Lucia Ugarte、Carlos Anaya、Cristian Zuarez、Carolina Tejera、富商Elena Cardone、Rudy Mawer，以及Stephanie Carvajalino、Alexandra Ramirez、Zulmarie Padin、Carlos Garcia等重要企业家，还有迈阿密县议员Christian Cevallos，以及我们文化中的其他领导人和富有影响力的人。

"Don Francisco实现了我们的梦想，让我们拥有最受世人认可的人，他在电视界拥有最长的职业生涯，并且继续领导着我们拉丁裔。 很荣幸能邀请他作为‘明星嘉宾'，向他致敬，欢迎他成为拉丁裔华尔街奖的一员。 我们文化中最重要的人物来出席活动，这告诉人们一切皆有可能，我们都可以学会投资，实现我们最大的梦想，"Gabriela表示。她是一位杰出的企业家，被雅虎财经(Yahoo Finance)评为10大女企业家之一，并入选了声望卓著的福布斯金融理事会(Forbes Finance Council)。

在这个盛大的夜晚，她在小组讨论中向参与者普及了知识，小组讨论的主题包括成功的心态、面对逆境、金融101、投资股市和房地产、女明星小组等。 拉丁裔华尔街奖表彰那些激励他人改善生活的杰出领袖，代表着美国梦的实现，获奖者包括：Don Francisco获得最高奖项"世代偶像"奖，Ismael Cala获得"积极影响"奖，Alberto神父获得"积极影响"奖，Carlos Mesber获得"颠覆性制作人"奖，Luis Baboon Palomino获得"颠覆性运动员"奖，Giselle Blondet获得"杰出职业"奖，La Famia Cayo de Perú则获得了"杰出家庭"奖。

拉丁裔华尔街对公众的热烈反响非常满意，并宣布将于2024年6月6日庆祝下一个周年纪念日。 有关更多信息，请在此处 访问@latinowallst

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