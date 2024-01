DORITOS® lanceert eerste internationale merkplatform, "'For the Bold in Everyone" (Voor de dapperen in iedereen)

Het platform omvat meerdere humoristische commerciële films van BAFTA Award-winnende regisseur Gary Freedman die mensen inspireren om hun vooroordelen te heroverwegen en een wereld van gedurfde zelfexpressie te ontsteken.

NEW YORK, 31 januari 2024 /PRNewswire/ -- Doritos introduceert de allereerste uniforme internationale creatieve campagne en merkplatform van het merk, "For the Bold in Everyone", waarbij strategisch de betekenis van "dapper" wordt herdefinieerd en mensen worden geïnspireerd om driehoeken te zijn in een wereld van cirkels. Een gedurfde oproep om stereotypen op onverwachte en humoristische wijze te doorbreken, het geestige nieuwe platform is geïnspireerd op de universele menselijke waarheid dat mensen soms delen van zichzelf verbergen om ergens bij te horen. Het merk wil mensen aanmoedigen om hun persoonlijke vooroordelen te heroverwegen en hun eigen randen en passies te omarmen.

DORITOS® Launches First International Brand Platform, ‘For the Bold in Everyone’

"Doritos is altijd synoniem geweest met 'gedurfd', maar we weten dat het tijd is om de betekenis opnieuw te definiëren en te evolueren om relevantie te blijven bieden aan nieuwe generaties", aldus Fernando Kahane, Hoofd Global Marketing voor Doritos. "De consumenten van vandaag willen merken die in iets geloven. "For the Bold in Everyone" streeft ernaar de juiste balans te vinden tussen het hebben van een standpunt en het leveren van vermakelijke en humoristische inhoud die trouw is aan het merk en de snackcategorie als geheel."

'For the Bold in Everyone" beleeft dit jaar zijn internationale première met een trio van onverwachte en leuke spots, allemaal gemaakt door Goodby Silverstein & Partners en geregisseerd door de BAFTA Award-winnende regisseur Gary Freedman. De commercials laten zien hoe een enkel merkidee flexibel kan zijn, emotionele en persoonlijke verhalen vertellend, evenals functioneel om mogelijke merkrenovaties of nieuwe productlanceringen te ondersteunen.Van het uitdagen van kijkers om hun aannames te heroverwegen tot het vieren van de unieke smaak en iconische crunch van Doritos, elke commercial wordt verenigd door het overkoepelende doel om dapperheid in al zijn facetten te omarmen.

De nieuwe campagne van Doritos zal gedurende 2024 lopen en wordt geleid door een wereldwijde film over een grootmoeder die, op het eerste gezicht, haar rijbewijs laat vernieuwen, maar onverwacht onthult dat ze een vrouw is die maatschappelijke vooroordelen tart en haar droom waarmaakt om in een Monster Truck te rijden - allemaal verteld door haar ondersteunende kleinzoon die haar elke stap van de weg vergezelt op deze reis vol tederheid, adrenaline en onverwachte wendingen.

"Dit was zo'n belachelijk leuk idee! Grappig, filmisch, absurd en ontroerend tegelijk," aldus regisseur Gary Freedman.

"Deze campagne is een goed voorbeeld van hoe humor kan helpen om een sterke boodschap op een toegankelijke manier over te brengen zonder zijn essentie te verliezen; de campagne is bedoeld om het merk internationaal te verheffen en een uitgebreid perspectief te bieden, een dat een nieuwe merkfilosofie introduceert," aldus Margaret Johnson, CCO van Goodby Silverstein & Partners, het bureau achter de campagne.

De campagne in het Verenigd Koninkrijk omvat ook sociale en digitale advertenties, gemaakt door Sips & Bites, het interne creatieve bureau van PepsiCo, waarin echte verhalen uit het Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld worden belicht, waarbij degenen die al hun randen en passies omarmen, worden toegejuicht. Dit omvat Chloe Kelly, een vrouwelijke voetballer die een krachtiger schot leverde dan enig ander in het seizoen 22/23 van de Premier League¹; Pete & Bas - de oudste Grime MC's van Groot-Brittannië; Dan Mancina, een blinde professionele skateboarder en Colette Zacca, de 'Dancing Granny' die de Notting Hill Carnival van 2019 stormenderhand veroverde.

Wereldwijd is "For the Bold in Everyone" een belangrijke prioriteit voor de toekomst van het merk. Naast het draaien in het Verenigd Koninkrijk, zal de campagne in Q1 worden gelanceerd in Australië en andere Europese markten zoals Spanje en Nederland, met uitrolplannen over Latijns-Amerika en andere belangrijke internationale markten gedurende 2024 - het markeren van de eerste van vele verhalen die verteld zullen worden in een blijvend internationaal merkplatform om een onderscheidende en consistente merkvertelling te stimuleren in de komende jaren.

Voor meer informatie over Doritos, bezoek Doritos.nl en om de wereldwijde tv-commercial van Doritos, "For the Bold in Everyone", te bekijken, klik hier.

Over PepsiCo

PepsiCo-producten worden meer dan een miljard keer per dag genoten in meer dan 200 landen en territoria over de hele wereld. PepsiCo genereerde in 2022 meer dan $86 miljard aan netto-inkomsten, gedreven door een complementaire portefeuille van dranken en gemakkelijke voedingsmiddelen die Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker en SodaStream omvatten. De productportfolio van PepsiCo omvat een breed scala aan heerlijke voedingsmiddelen en dranken, waaronder veel iconische merken die elk jaar naar schatting meer dan $1 miljard aan winkelverkoop genereren.

PepsiCo wordt geleid door onze visie om wereldleider te zijn in dranken en gemakkelijke voedingsmiddelen door te winnen met pep+ (PepsiCo Positief). pep+ is onze strategische end-to-end-transformatie die duurzaamheid en menselijk kapitaal centraal stelt in hoe we waarde en groei zullen creëren door te opereren binnen planetaire grenzen en positieve verandering te inspireren voor planeet en mensen. Voor meer informatie, bezoek www.pepsico.com, en volg op Twitter, Instagram, Facebook en LinkedIn @PepsiCo.

¹ Chloe Kelly's penalty was krachtiger dan eender welk ander schot schot in het seizoen 22/23 van de Premier League (sportbible.com)

