Dostluk için Futbol, sanal bir stadyumda aynı anda en çok kullanıcıyı bir araya getirerek yeni bir GUINNESS DÜNYA REKORU (GUINNESS WORLD RECORDS™) daha kırdı

Dostluk için Futbol (F4F) projesi, 26 Mayıs'ta sanal bir stadyumda aynı anda en fazla sayıda ziyaretçiyi bir araya getirerek yeni bir GUINNESS DÜNYA REKORU'nun sahibi oldu. Bu rekor denemesine 200'den fazla ülkeden "Dostluk için Futbol (F4F) Dünyası"na özel çok oyunculu simülatörün kullanıcıları katıldı.

F4F'nin küresel elçisi Brezilyalı futbol efsanesi Roberto Carlos, rekor denemesini başlatırken herkese hitaben şunları söyledi: "Hepimiz bu büyük etkinliğin bir parçası olalım. Hep birlikte Gazprom'un F4F programına katılalım. Yine bir rekor kıracağız!" Bu çağrıya, Rus futbol şampiyonları Yevgeny Aldonin ve Dmitri Sennikow'dan, 2004 yılının Rus futbolcusu Dmitri Sychew'den ve ayrıca Rus kadın futbolunun elçisi Elena Ryshkova'dan da destek geldi.

"Dostluk için Futbol (F4F) Dünyası"nın çok oyunculu simülatörü, 2020'de F4F için özel olarak geliştirildi. Onun üzerinden artık gerçek zamanlı olarak uluslararası takım oyunları düzenlenebiliyor. F4F Dünyası'nda, 24 Mayıs'tan beri 200'den fazla ülkeden toplam 32 takımın ve çok sayıda oyuncunun katıldığı Dostluk için Futbol 2021 e-Dünya Şampiyonası maçları oynanıyordu.

Dostluk için Futbol zaten iki GUINNESS DÜNYA REKORU sahibiydi. F4F, 2019 yılında düzenlediği 'en çok ülkenin katıldığı futbol antrenmanı' ile ilk GUINNESS WORLD RECORDS™ unvanını aldı. Dostluk için Futbol, 5 Aralık 2020'de sekizinci sezonun kapanış etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'katılımcısı en fazla çevrim içi futbol antrenmanı' ile de yeni bir GUINNESS WORLD RECORDS™ unvanı daha aldı.

Dostluk için Futbol hakkında:

F4F, 2013'ten beri düzenlenmektedir. Proje, Gazprom tarafından organize edilmekte ve UEFF, FIFA ve BM tarafından da desteklenmektedir. Son sekiz sezonda bu programa dünyanın 211 ülkesinden ve farklı bölgesinden yaklaşık 15.000 çocuk ve genç katıldı.

Resmi İnternet kaynakları:

Medya için fotoğraflar ve videolar: http://media.footballforfriendship.com

İnternet sitesi: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Dostluk_İçin_Futbol

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1521526/Gazprom_F4F_World_Record.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502205/F4F_Gazprom_Logo.jpg

SOURCE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship