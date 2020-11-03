DoStuff Media為芝加哥公共衛生部組成團隊
流感疫苗重要性運動在兩個網路紅人主持的社交霸屏達到高潮
Nov 03, 2020, 16:00 ET
芝加哥2020年11月4日 /美通社/ -- DoStuff Media的當地資產Do312終究是芝加哥尋找最佳娛樂方式及城市樂趣的來源。但是為了將來的生活樂趣，我們需要確保今天的社區安全。流感季節到了， 想知道今年秋天接種流感疫苗是否比以往更重要？ 讓Do312率先告訴你 - 是的。
Do312本季正在為芝加哥公共衛生部(CDPH)組成#ChicagoFluFighters（芝加哥流感戰士）團隊。作為活動的一部分，他們已經派出了該市少數頂尖的網絡紅人（音樂人及藝人），包括家鄉饒舌歌手Vic Mensa向芝加哥人展示保護自己的方式與原因。其他網紅大使小隊包括Jeandeaux、Cupcakke與Joey Purp。
該團隊將參加兩次社交媒體霸屏直播及網絡紅人主持的採訪。他們將在這裡討論諸如： 流感基本情況、流感與新冠肺炎的區別、症狀可能重疊的地方、常見的流感預防神話、在哪裡注射以及人們如何登記等的話題。活動細節包括：
- 11月3日（星期二）美國中部標準時間下午3:12 - IG "Live" Takeover #1
- Joey Purp（網絡紅人及Do312主持人） / Jean Deaux（藝人）
- 由Do312 + artist profiles同步直播
- 11月6日（星期五）美國中部標準時間下午3:12 - IG "Live" Takeover #2
- Cupcakke（網絡紅人及Do312主持人）/ Vic Mensa（藝人）
- 由Do312 + artist profiles同步直播
這些大使們將為在11月14日結束的免費CDPH流感診所作最後提醒。無論他們的移民身份如何，居民們都可以免費獲得年度流感疫苗。它並不可怕；它並不困難；它並不昂貴。它確實很簡單：注射流感疫苗並保護您的親人。
關於Do312：Do312是DoStuff Media的全國網絡本地媒體品牌的一部分，專注於幫助具文化前瞻性的眾群發掘精彩事物。自2010年推出以來，它已成為發掘芝加哥活動的首選資源。您隨時能在我們的網站上找到活動清單，因而輕鬆地找到芝加哥最好的音樂會、節日嘉年華及文化活動。
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傳媒聯絡：
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（電話：720-470-2874；電郵：[email protected]）
圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1325200/Chicago_Flu_Fighters.jpg
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