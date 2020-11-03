DoStuff Media為芝加哥公共衛生部組成團隊

該團隊將參加兩次社交媒體霸屏直播及網絡紅人主持的採訪。他們將在這裡討論諸如： 流感基本情況、流感與新冠肺炎的區別、症狀可能重疊的地方、常見的流感預防神話、在哪裡注射以及人們如何登記等的話題。活動細節包括：

11月3日（星期二）美國中部標準時間下午3:12 - IG "Live" Takeover #1

Joey Purp（網絡紅人及Do312主持人） / Jean Deaux（藝人）



由Do312 + artist profiles同步直播

11月6日（星期五）美國中部標準時間下午3:12 - IG "Live" Takeover #2

Cupcakke（網絡紅人及Do312主持人）/ Vic Mensa（藝人）



由Do312 + artist profiles同步直播

這些大使們將為在11月14日結束的免費CDPH流感診所作最後提醒。無論他們的移民身份如何，居民們都可以免費獲得年度流感疫苗。它並不可怕；它並不困難；它並不昂貴。它確實很簡單：注射流感疫苗並保護您的親人。

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（電話：720-470-2874；電郵：[email protected]）

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