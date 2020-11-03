DoStuff Media为芝加哥公共卫生部组建流感斗士团队
流感疫苗重要性运动随两起社交媒体宣传活动达到高潮
Nov 03, 2020, 09:00 ET
芝加哥2020年11月3日 /美通社/ -- DoStuff Media下属的本地机构Do312将永远是在芝加哥寻找娱乐和享受这座城市的最佳途径的源泉。但是，为了在将来能够做一些比较酷的事情，我们现在需要维护我们的社区安全。目前正是流感季节。想知道今年秋天接种流感疫苗是否比以往任何时候都更重要？ 让Do312第一个来告诉你—是的！
Do312 正在为芝加哥公共卫生部 (CDPH) 组建这个流感季的流感斗士团队 (#ChicagoFluFighters)。作为这项活动的一部分，他们委派了本市一些最有影响力的人物（音乐家和艺术家），包括芝加哥本地说唱歌手 Vic Mensa ，他们将向芝加哥人展示为什么以及如何保护自己。另外的“红人大使团队”包括Jeandeaux、Cupcakke和Joey Purp。
该团队将参加两次社交媒体宣传活动和由意见领袖主持的访谈。在这里，他们将讨论诸如流感基本知识 、流感与新冠肺炎 (COVID-19) 的区别、可能重叠的症状、关于流感疫苗的常见误解、在哪里注射疫苗以及人们如何登记接种疫苗。宣传活动细节包括：
- 11月3日，星期二，美国中部标准时间 (CST) 下午3:12 - IG "Live" Takeover #1
- Joey Purp（意见领袖与Do312主持人）/Jean Deaux（艺术家）
- 宣传活动将在Do312以及艺术家个人主页同步播出
- 11月6日，星期五，美国中部标准时间 (CST) 下午3:12 - IG "Live" Takeover #2
- Cupcakke（意见领袖与Do312主持人）/Vic Mensa（艺术家）
- 宣传活动将在Do312以及艺术家个人主页同步播出
这些 大使将代替芝加哥公共卫生部 (CDPH) 免费流感门诊做出最后提醒。 （免费门诊将于11月14日当天结束。） 无论移民身份如何，居民每年都可免费接种流感疫苗。它并不可怕。它并不困难。它并不昂贵。实际上，它简单易行：接种流感疫苗，保护你爱的人。
关于Do312
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图片 - https://mma.prnewswire.com/media/1325200/Chicago_Flu_Fighters.jpg
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