DoStuff Media为芝加哥公共卫生部组建流感斗士团队

该团队将参加两次社交媒体宣传活动和由意见领袖主持的访谈。在这里，他们将讨论诸如流感基本知识 、流感与新冠肺炎 (COVID-19) 的区别、可能重叠的症状、关于流感疫苗的常见误解、在哪里注射疫苗以及人们如何登记接种疫苗。宣传活动细节包括：

11 月 3 日，星期二，美国中部 标准时间 (CST) 下午 3:12 - IG "Live" Takeover #1

- IG "Live" Takeover #1 Joey Purp（意见领袖与Do312主持人）/Jean Deaux（艺术家）



宣传活动将在Do312以及艺术家个人主页同步播出

11 月 6 日，星期五，美国中部 标准时间 (CST) 下午 3:12 - IG "Live" Takeover #2

- IG "Live" Takeover #2 Cupcakke（意见领袖与Do312主持人）/Vic Mensa（艺术家）



宣传活动将在Do312以及艺术家个人主页同步播出

这些 大使将代替芝加哥公共卫生部 (CDPH) 免费流感门诊做出最后提醒。 （免费门诊将于11月14日当天结束。） 无论移民身份如何，居民每年都可免费接种流感疫苗。它并不可怕。它并不困难。它并不昂贵。实际上，它简单易行：接种流感疫苗，保护你爱的人。

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