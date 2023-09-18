Dragon eCommerce и Seiders объединяются, чтобы завоевать цифровой маркетинг в Китае

ШАНХАЙ, 18 сентября 2023 г. /PRNewswire/-- Компания Dragon eCommerce, имеющая более чем двадц атилетний опыт работы на азиатских рынках, рада объявить о своем стратегическом партнерстве с Seeders, известным агентством онлайн-маркетинга из Нидерландов. Вместе они начинают сотрудничество в многообещающей и динамичной сфере цифрового маркетинга и электронной коммерции в Большом Китае.

Как разобраться в лабиринтах китайского маркетинга и электронной коммерции

Dragon_eCommerce_Trading_GroupShot Shanghai

Фабиан Шнайдер, управляющий партнер Dragon eCommerce, отмечает: «Компании, желающие получить доступ или расширить свой бизнес на китайском рынке, сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с прозрачностью, ростом стоимости трафика и созданием эффективного контента. Мы знаем, что экосистемы цифрового маркетинга, SEO и электронной коммерции Большого Китая могут казаться запутанными для международных компаний, и наша миссия заключается в содействии им в навигации и обеспечении ясности. Наши цели соответствуют основным ценностям агентства Seeders, и мы очень рады этому партнерству».

Деннис Аккерман, генеральный директор агентства Seeders, разделяет воодушевление Фабиана Шнайдера и рассматривает это сотрудничество как содействие всеобъемлющей стратегии Seeders как трансграничного маркетингового агентства. «Замечательный послужной список Dragon в предоставлении возможностей международному бизнесу для процветания на китайском рынке в сочетании с беспрецедентным опытом компании Seeders в области онлайн-маркетинга является рецептом успеха. Вместе мы стремимся дать множеству компаний возможность процветать на динамично развивающемся китайском рынке».

Адаптация к уникальному китайскому цифровому ландшафту

Цифровой ландшафт в Большом Китае представляет собой отдельный мир, существенно отличающийся от его европейских и западных аналогов. Китай может похвастаться уникальным набором онлайн-платформ, социальных сетей и поисковых систем, которые доминируют на рынке, включая Baidu, WeChat и Weibo. Для успеха в этой сложной среде индивидуальный подход к онлайн-маркетингу не просто желателен, но и крайне необходим.

Раскрытие потенциала китайского рынка

Альянс между Dragon eCommerce и Seeders знаменует новую захватывающую главу в китайской электронной коммерции и онлайн-маркетинге. Начало сотрудничества этих двух компаний отражает их готовность поддержать клиентов, стремящихся получить доступ к рынку Большого Китая и добиться на нем успеха.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2212915/Dragon_eCommerce_Trading_GroupShot.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2213039/Shanghai.jpg

SOURCE Dragon eCommerce Trading