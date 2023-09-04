Dreame представляет обновленный фирменный стиль на международной выставке IFA 2023

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Dreame Technology

04 Sep, 2023, 04:00 ET

Компания Dreame представляет обновленный фирменный стиль, отражающий усовершенствованное качество обслуживания клиентов, на выставке IFA 2023 

БЕРЛИН, 4 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Dreame Technology, быстрорастущая технологическая компания и ведущий производитель бытовой техники для уборки дома, представила свой обновленный фирменный стиль на выставке IFA 2023. Новый логотип отражает фирменный стиль компании Dreame, который заключается в создании технологических решений, помогающих миллионам семей реализовать их мечты об упрощении жизни.

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Dreame Unveils Upgraded Brand Identity at IFA 2023, Reflective of Enriched Customer Experience
Dreame Unveils Upgraded Brand Identity at IFA 2023, Reflective of Enriched Customer Experience

Общий дизайн нового логотипа, ориентированный на концепцию и миссию переосмысления домашней рутины, сочетает простоту и силу, а наиболее заметная "кривая улыбки" пронизывает букву А. Dreame видит конечную цель технологического развития в том, чтобы принести людям счастье и свободу на физическом и духовном уровне. Компания Dreame Technology намеревается стимулировать прогресс человеческого общества и цивилизации с помощью технологий.

Новый логотип был впервые применен к DreameBot L20 Ultra, который был анонсирован только на 1 сентября. В DreameBot L20 Ultra применяются эксклюзивные революционные технологии Dreame, которые решат проблемы отрасли. Он также отражает коннотацию нового логотипа и слогана бренда, который призывает совершить революцию в домашней уборке путем создания совершенной робототехники, которая удовлетворит потребности потребителей.

Наряду с новым логотипом появился новый привлекательный слоган "Все мечты в одном Dreame". Мощное послание символизирует миссию бренда — упрощать жизнь своих клиентов с помощью технологических решений, позволяя им уделять больше времени и энергии осуществлению своей мечты, и одновременно помогая им жить в доме своей мечты. 

Компания Dreame Technology успешно преодолела барьеры, связанные с высокоскоростными цифровыми двигателями, полагаясь на глубокие научные исследования и разработки и придерживаясь принципа "базовая технология – это корень всего". В настоящее время высокоскоростной цифровой двигатель компании Dreame Technology достиг лидерства на мировом уровне. 

Компания Dreame специализируется на применении технологий высокоскоростного электродвигателя для различных сфер жизни. Для массового потребления Dreame Technology предлагает четыре линейки продукции, включая роботизированные пылесосы, пылесосы для сухой и влажной уборки, беспроводные пылесосы и средства личной гигиены. Dreame учитывает широкий спектр различных сценариев в различных регионах, чтобы облегчить жизни миллионов семей по всему миру, охватывая более 120 стран и регионов, включая Соединенные Штаты, Германию, Францию и Республику Корея. 

Компания Dreame Technology активно изучает сферу робототехники в более широком смысле. За последние два года компания Dreame представила бионическую квадруфицированную собаку-робота и интеллектуального робота-доставщика. А теперь, с выпуском роботизированных очистителей бассейна, Dreame Technology еще быстрее увеличивает масштабы своего бизнеса в триллионной индустрии робототехники и постепенно превращается в глобальную технологическую компанию с трехмерным планированием различных категорий.

Основатель и генеральный директор компании Dreame Technology Хао ЮЙ (Hao YU) заявил: "Компания Dreame Technology исследует более широкую экологию робототехники, ориентированную на применение робототехники в различных отраслях, включая семью, бизнес, сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт и т. д., и постепенно развивается в направлении расширения области применения робототехники, с тем, чтобы роботы могли более эффективно обслуживать семью и общество".

Информация о компании Dreame Technology 

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных потребительских товаров со специализацией на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями на FacebookInstagram, и Twitter. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу https://de.dreametech.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2192295/20230823_154443.jpg

SOURCE Dreame Technology

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