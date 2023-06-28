Dreame представляет свои мощные вертикальные пылесосы серии R в Юго-Западной Европе

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Dreame Technology

28 Jun, 2023, 13:19 ET

БЕРЛИН, 28 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Dreame Technology, быстрорастущая технологическая компания и ведущий производитель бытовой техники для уборки, объявляет о начале продаж своих мощных вертикальных пылесосов серии R в Юго-Западной Европе. Модели R20, R10 Pro и R10, оснащены мощной технологией всасывания Dreame и яркой креативной подсветкой спереди, что позволяет легко и тщательно очищать как ковры, так и твердые покрытия. R20 является лидером в своей серии благодаря огромному количеству обновленных функций, включая инновационную синюю подсветку, которая выявляет скрытую пыль, а также впечатляющую мощность всасывания в 190 аВт, максимальное время работы до 90 минут и множество других возможностей. Серия R доступна для покупки в Германии, Франции, Италии и Испании с 28-го июня, цены начинаются от 229 евро.

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Dreame Premieres Their Powerful R-Series Stick Vacs in Southwest Europe
Dreame Premieres Their Powerful R-Series Stick Vacs in Southwest Europe

Dreame R20 обладает самой впечатляющей и универсальной производительностью из трех пылесосов серии R компании Dreame. Усовершенствованный бесщеточный двигатель R20 обеспечивает мощность всасывания в 190 аВт, что более чем достаточно для тщательного удаления волос, грязи и других загрязнений как с ковров, так и с твердых покрытий. Благодаря передней синей подсветке, которая обеспечивает более эффективный обзор под широким углом, R20 придает незаметной пыли отличную видимость. Это делает его идеальным выбором для тех, кто стремится к идеальной уборке своего дома с минимальными усилиями. Для тех, кто ищет высокую производительность по доступной цене, модели R10 и R10 Pro обеспечивают мощное всасывание: 120 аВт и 150 аВт соответственно. Оба пылесоса также оснащены спереди белыми светодиодами, которые облегчают уборку в затемненных местах и под мебелью.

Благодаря передовому способу обнаружения загрязнений, R20 определяет концентрацию пыли и соответствующим образом регулирует мощность всасывания. Эта передовая технология повышает мощность в труднодоступных для уборки местах, а также на толстых коврах, обеспечивая свежесть и чистоту полов. Статус очистки отображается в режиме реального времени на ярко освещенном интерфейсе, позволяя пользователям с первого взгляда увидеть режим очистки, состояние и остаток заряда батареи. Благодаря этим интеллектуальным функциям, R20 делает тщательную уборку полов простой и интуитивно понятной.

Каждый продукт серии R является отличным выбором для пользователей, которые планируют убрать весь дом за один раз, благодаря емким аккумуляторным блокам, обеспечивающим длительное время уборки. R10 и R10 Pro обеспечивают максимальную продолжительность непрерывной уборки 60-65 минут. R20 обеспечивает еще более высокую производительность - до 90 минут непрерывной работы. Такое продолжительное время работы позволяет легко убирать несколько комнат за один сеанс уборки.

Кроме того, универсальная основная щетка с конструкцией против запутывания очищает полы от грязи и мусора, одновременно помогая предотвратить запутывание волос вокруг щетки. Благодаря этому пользователи могут наслаждаться удобной уборкой ковров различной толщины, а также легко убирать твердые покрытия без необходимости замены насадки.

Кроме этого, все пылесосы серии R компании Dreame оснащены многослойной фильтрацией пыли для улавливания пыли и предотвращения ее выброса в воздух. В сочетании с функцией опустошения пылесборника одним нажатием, это обеспечивает тщательное удаление пыли с пола, предотвращает ее попадание в воздух и исключает случайное просыпание.

Серия R10 продается по цене 229 евро, R10 Pro - по цене 299 евро, а R20 - по цене 399 евро. Тем временем, серию R можно приобрести в официальных магазинах Dreame на Amazon в Германии, Франции, Италии и Испании. Кроме того, модели R10 и R20 также доступны на MediaMarkt, Saturn и Otto для покупателей в Германии, а также на Boulanger для покупателей во Франции.

Информация о компании Dreame

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных потребительских товаров со специализацией на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях FacebookInstagram и Twitter. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://de.dreametech.com/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2142724/Dreame_Technology.jpg

SOURCE Dreame Technology

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