Dreame продолжает реализацию инициатив по защите Земли за счет экологичных разработок

Инновационно-технологическая компания Dreame специализируется на исследованиях и разработках интеллектуальной бытовой техники для уборки дома. Ее новейший робот-пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Bot L10 Pro имеет принципиально новую конструкцию, разработанную с учетом экологических требований, которая не только решает основные проблемы потребителей, но и, что особенно важно, способствует защите окружающей среды.

«В честь Дня Земли 2021 компания Dreame с гордостью представляет свои самые современные продукты, при разработке которых уделялось особое внимание защите окружающей среды и экоустойчивому развитию, — заявил директор по международному сбыту компании Dreame Шань Куань (Shan Kuan). — Компания Dreame привержена принципам перехода на возобновляемые источники энергии и энергосбережения, и мы не только преуспеваем в достижении технологических прорывов, но и вносим существенный вклад в улучшение качества нашего мира».

Используемый в данной модели принцип энергосберегающей конструкции находит свое отражение в принципиально новой навигационной системе LiDAR и технологии обхода препятствий, предотвращающих запутывание робота-пылесоса или блокировку его перемещений, поскольку многочисленные столкновения и застревания увеличивают бесполезный расход энергии аккумуляторной батареи, вызывая необходимость ее частой подзарядки.

В сочетании с самостоятельно разработанным компанией Dreame алгоритмом SLAM, реализующим систему обхода препятствий HIGH PRECISION 3D, робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro может заблаговременно избегать столкновений с препятствиями, что обеспечивает его плавную работу, пониженное потребление мощности и более высокую эффективность уборки. Пользователи также могут задавать зоны уборки или запретные зоны в мобильном приложении с помощью функции индивидуального планирования маршрута.

Обладая высокой мощностью всасывания (4000 Па), Dreame Bot L10 Pro может производить экологичную уборку за счет удаления стойких загрязнений и глубоко въевшейся в ковровые покрытия грязи за один проход.

Кроме того, пылесосы Dreame серии T имеют аккумуляторы съемной конструкции, что повышает удобство их переработки, и в качестве отправной точки данной концепции выступает защита окружающей среды. Беспроводной пылесос Dreame T30 с повышенной мощностью всасывания, обеспечиваемой электродвигателем со скоростью вращения до 150 тыс. об/мин, появится в интернет-магазине Amazon 10 мая. Более бюджетная модель пылесоса Dreame T10 (https://www.amazon.com/dp/B08QTTF2BZ) может легко удовлетворять основные потребности, связанные с уборкой домашних помещений.

В поддержку Всемирного дня Земли компания Dreame предлагает свои пылесосы T10 со скидкой 15%, действующей в течение ограниченного периода времени (с 07:00 22 апреля до 23:59 29 апреля 2021 года по тихоокеанскому дневному времени (PDT)) с использованием промокода 156VZPWF.

Компания Dreame планирует провести презентацию своей продукции 8 мая (в 19:00 по центральноевропейскому времени (CET)) через международные платформы, включая YouTube, Facebook, Amazon и AliExpress, где будут представлены новые изделия, поступающие в продажу: Dreame Bot L10 Pro, Dreame Bot Z10 Pro (интеллектуальный пылесос для сухой и влажной уборки 2-в-1 с автоматическим сбросом накопленной грязи) и Dreame Bot W10 (с возможностью самоочистки моющей части), а также беспроводные вертикальные пылесосы Dreame моделей V11 SE, V12 и абсолютный чемпион T30. Для получения более подробной информации следите за новостями.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса.

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Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

Контакты для прессы:

Tianshi Yuwen (Тяньши Ювэнь)

[email protected]

Lena Liu (Лина Лю)

[email protected]

+86 400-875-9511

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1494112/Earth_Day_2021_Dreame_Continues_Earth_Protection_Initiatives_Sustainable_Solutions.jpg

SOURCE Dreame Technology