Dreame Technology меняет понятие уборки с использованием искусственного интеллекта

ПЕКИН, 9 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- В ноябре быстроразвивающаяся компания Dreame Technology, занимающая лидирующие позиции в области интеллектуальной бытовой техники, выпустит свой новейший робот-пылесос DreameBot D10s Pro на основе искусственного интеллекта. DreameBot D10s Pro делает интеллектуальную автоматизированную уборку реальностью благодаря распознаванию препятствий на базе искусственного интеллекта, усовершенствованному картографированию лазерным дальномером LDS и мощному всасыванию на уровне 5000 Па.

Dreame Technology redefines AI-powered cleaning

В модели D10s Pro применяется массивное всасывание мощностью 5000 Па и универсальная резиновая щетка без щетины, которая погружается глубоко в ковры, чтобы вытряхнуть собравшуюся там пыль, стирает грязь с твердых напольных покрытий и предотвращает запутывание волос, обеспечивая полную чистоту вашего дома. Благодаря этим свойствам модель D10s Pro идеально подходит для семей с домашними животными.

Несмотря на то, что D10s Pro представляет собой робот-пылесос без базовой станции, он оснащен современными средствами обхода препятствий на основе искусственного интеллекта и лазерного дальномера LDS — мощной технологией, которая часто встречается в высокотехнологичных изделиях. Благодаря этой технологии D10s Pro предлагает по-настоящему практичный подход к уборке. Искусственный интеллект точно выявляет и обходит препятствия, распознает комнаты, рекомендует стратегии уборки и быстро строит карты вашего дома для обеспечения эффективной уборки, не упуская ни одного места.

D10s Pro распознает и обходит бытовые препятствия рациональным образом. Лазеры определяют форму объекта и расстояние до него, а камера RGB сканирует окружение, помогая искусственному интеллекту распознавать обычные для дома препятствия, такие как провода, игрушки и т. д. В результате D10s Pro реагирует на различные типы препятствий специальными стратегиями обхода — определяя важные факторы, например, насколько близко робот может подойти к препятствию, не создавая проблем.

В приложении Dreamehome вы можете активировать функцию дистанционного видеонаблюдения и получать обзор своего дома с помощью робота, проверяя дом, домашних животных или даже детей, отовсюду, где бы вы ни находились.

DreameBot D10s Pro имеет аккумулятор емкостью 5200 мА·ч, обеспечивающий непрерывную уборку в течение 280 минут. При низком уровне заряда ваш робот автоматически возвращается для подзарядки, а затем продолжает оттуда, где остановился, обеспечивая уборку всего дома.

Благодаря D10s Pro компания Dreame Technology осуществляет смелый шаг, делая автоматическую уборку с использованием искусственного интеллекта более удобной и доступной для всех.

Модель D10s Pro будет доступна на MSD в начале ноября.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных потребительских товаров со специализацией на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://global.dreametech.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1941063/Dreame_Technology_redefines_AI_powered_cleaning.jpg

SOURCE Dreame Technology