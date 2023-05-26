Dreame Technology добилась значительного роста на зарубежных рынках

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Dreame Technology

26 May, 2023, 10:00 ET

САН-ФРАНЦИСКО, 26 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Dreame Technology (также известная как Dreametech) – быстроразвивающаяся компания, один из лидеров в сфере интеллектуальных устройств для уборки дома – озвучила свои достижения на зарубежных рынках в 2022 году. Общий доход от продажи электроники вырос более чем на 200%.

В 2022 году компания Dreame Technology активно развивалась в Европе, России и Юго-Восточной Азии, достигнув значительного роста. Среди вышеупомянутых территорий Nordic (Северный) регион увеличился более чем на 700% по сравнению с 2021 годом, а Западноевропейский регион – более чем на 150%. Благодаря тому, что Dreame Technology достигла значительного прорыва в Европейском регионе, флагманский робот-пылесос DreameBot L10s Ultra, который на тот момент представлял собой наивысшую технологическую мощь компании Dreame Technology, занял первое место в категории "Роботы-пылесосы" на Amazon и Mediamarkt в Германии, второе место в категории "Пылесосы" и 4-е место в категории "Средства для уборки дома" во время "Черной пятницы 2022".

Как технологическая компания, которая специализируется на интеллектуальной бытовой технике с технологией электродвигателей №1 в мире, обеспечивающей самые высокие в мире RPM (обороты в минуту), Dreame Technology разработала технологию высокоскоростных цифровых двигателей со скоростью вращения 160 000 RPM, 180 000 RPM и резервом 200 000 RPM. Компания Dreame Technology также выпустила четыре категории беспроводных вертикальных пылесосов, роботов-пылесосов и швабр, пылесосов для сухой и влажной уборки и высокоскоростных фенов, что делает их универсальными вариантами для домашнего хозяйства.

В 2022 году Dreame Technology достигла быстрого роста во многих зарубежных регионах. Рост выручки компании за рубежом превысил 60%, из которых российский регион вырос более чем на 350%, Юго-Восточная Азия – более чем на 450%, Северная Европа – более чем на 700%, Западная Европа – более чем на 150%.

  • Лидеры продаж в Германии: во время мероприятия "Черная пятница 2022" Dreame L10s Ultra занял 1-е место среди роботов-пылесосов на Amazon и Mediamarkt в Германии, 2-е место среди пылесосов и 4-е место среди всех средств для уборки;
  • Лидеры продаж во Франции, Италии и Испании: Dreame В 2022 году беспроводной пылесос T30 в течение двух месяцев подряд занимал первое место по продажам среди товаров стоимостью 400 евро на французском Amazon; Пылесос Dreame D9 стал самым продаваемым пылесосом в диапазоне 200-300 евро во Франции, Италии и Испании;
  • Лидеры продаж в России: общий объем продаж российского рынка на AliExpress вырос на 400% по сравнению с предыдущим годом.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2017 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома и ставит своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.dreametech.com/.

SOURCE Dreame Technology

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