БЕРЛИН, 27 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- С 27 марта по 2 апреля 2023 года Dreame Technology запускает рекламную кампанию «Весенняя уборка» по отдельным продуктам для клиентов в Германии, Франции, Италии и Испании. Клиенты могут получить следующие преимущества по выгодной цене:

L10s Ultra

Dreame Technology Launches Spring Cleaning Promotion Campaign

Универсальная уборка: без помощи рук

От сбора пыли до влажной и сухой уборки L10s Ultra обеспечивает комплексную уборку абсолютно без помощи рук! И это никак не влияет на мощность — мощность всасывания этого маленького и маневренного робота-пылесоса составляет 5300 Па.

Автоматическое обнаружение ковровых покрытий

Беспокоитесь о том, что будут мешать ковры? Не стоит. L10s Ultra имеет специальную систему обнаружения ковров, которая поднимает швабры при срабатывании, позволяя забираться на ковры без помощи человека.

Долговечный резервуар для чистой воды объемом 2,5 литра

Кроме того, модель L10s Ultra демонстрирует превосходную длительность уборки, когда речь заходит о влажной уборке поверхности из твердых пород древесины с помощью емкого резервуара объемом 2,5 литра, автоматически пополняемого резервуара для чистой воды в сочетании с двумя вращающимися швабрами, обеспечивающими целенаправленную влажную уборку с целью устранения даже самых стойких пятен.

Система самоочистки для большего удобства

И наконец, покупателям не приходится беспокоиться об очистке L10s Ultra благодаря встроенной системе автоматической очистки, позволяющей швабре самостоятельно мыться и ополаскиваться с помощью функции отжима перед высыханием горячим воздухом.

H12 Pro

Конструкция, позволяющая очистку в труднодоступных местах

H12 Pro — мечта каждой домохозяйки, когда речь заходит о влажной уборке каждого крючка и ключа. Благодаря усовершенствованной высокоскоростной вращающейся щетке H12 Pro легко справляется с труднодоступными зонами — от плинтусов до недоступных углов.

Система самосушки обеспечивает чистоту и свежесть швабры

После очистки просто отправьте H12 Pro к док-станции с включенной функцией протирания, активировав потоки горячего воздуха температурой около 55 градусов для сушки щетки во избежание образования плесени и неприятного запаха сырости.

Длительное время уборки

6-позиционный аккумулятор на 4000 мА∙ч позволяет проводить уборку в течение более получаса. Добавьте к этому резервуар для чистой воды на 900 мл, и клиенты смогут непрерывно двигаться дольше без перерывов.

Теперь выполнять уборку проще

Модель H12 Pro избавляет от стресса от уборки дома за счет мощной очистки и надежного всасывания, благодаря чему убирается грязь, пыль, мусор, волосы, разливы и многое другое. Высокоскоростной бесщеточный электродвигатель протирает пол 520 раза в минуту, быстро удаляя беспорядок без проблем. Ролик для щетки также потребляет питание от электродвигателя, что позволяет легко перемещаться по поверхностям.

D10s Plus

Создано специально для уборки шерсти домашних животных

Этот универсальный робот для уборки дома — идеальное решение для большой семьи с домашними животными. Резиновая щетка без щетины, оснащенная мощностью всасывания 5000 Па, проникает глубоко в ковровые покрытия, удаляет грязь с твердых напольных покрытий и имеет специальную функцию для отделения волос для тщательной и беспроблемной очистки.

Уборка в надежных руках

Аккумулятор на 5200 мА∙ч обеспечивает непрерывную очистку в течение 280 минут. Кроме того, покупателям не приходится беспокоиться о перезарядке. При низком уровне заряда батареи модель D10s Plus переместится к док-станции, зарядится и начнет оттуда, где закончила уборку.

Кроме того, модель D10s Plus автоматически выгружает содержимое в емкий 4-литровый пылесборник, обеспечивая надежную уборку в течение 65 дней без лишних забот.

Умная уборка

В модели D10s используется усовершенствованное картографирование LDS для фиксации плана вашего дома, что помогает легко перемещаться по комнатам, обходить препятствия и многое другое для индивидуальной уборки. С помощью искусственного интеллекта модель LDS также порекомендует средства для уборки, подобранные специально для вашего дома, и поэтому благодаря быстрому картографированию ей не придется выполнять переориетировку в доме.

Информация о покупке

Для того чтобы воспользоваться этой акцией, посетите соответствующие магазины и получите более подробную информацию:

Магазин Dreame Германия

Магазин Dreame Франция

Магазин Dreame Италия

Магазин Dreame Испания

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных потребительских товаров со специализацией на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter Более подробная информация представлена на сайте компании: https://global.dreametech.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2040689/1920X900__2.jpg

SOURCE Dreame Technology