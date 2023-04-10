Dreame Technology пополнила линейку новым компактным феном Hair Glory.

БЕРЛИН, 10 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- После успеха своих роботизированных, беспроводных и моющих пылесосов, компания Dreame Technology запускает продажу революционных фенов Hair Glory на юго-западе Европы, расширяя ассортимент своей продукции товарами для личной гигиены. Благодаря мощному воздушному потоку, передовой технологии отрицательной ионизации, компактности и точному контролю температуры, модель Hair Glory обеспечивает быструю, эффективную и приятную сушку волос.

Hair Glory будет доступен на Amazon во Франции и Германии с 10 апреля, а также в Италии и Испании с 12 апреля.

Dreame Technology Adds Hair Glory, A Smart, Compact New Hair Dryer, to the Line-up.

Сушка за 2 минуты

Верните красоту своих волос с помощью этого стильного и функционального фена, оснащенного высокоскоростным мотором со скоростью вращения 110 000 об/мин, обеспечивающим скорость воздушного потока 70 м/с и большой объем воздуха 55 м³/ч, что позволяет высушить волосы длиной до плеч всего за 2 минуты.

Легкость и компактность для удобства использования

Превосходный комфорт без усталости руки во время сушки Hair Glory обеспечивается благодаря небольшому весу модели (около 350 г). Благодаря компактному основному цилиндру диаметром 82 мм, фен станет незаменимым помощником в поездках.

Отрицательная ионизация для идеального процесса сушки

Модель Hair Glory, с более чем 300 000 000 анионов на кубический сантиметр, помогает закрывать кутикулы волос, тем самым сохраняя влагу внутри и увеличивая объем. А спутанные пряди, на укладку которых уходила целая вечность, больше не будут вам докучать.

Выбор режима сушки волос

Благодаря 4 температурным режимам и 2 скоростям воздушного потока, пользователи теперь могут выбирать, как им удобнее сушить волосы. Переключитесь на обдув холодным воздухом во время жарких летних дней. Или высушите волосы быстро с помощью горячего обдува. Используйте горячий/холодный цикл для завивки или придания пышности. Либо оставьте умеренную температуру 57°C для обеспечения стабильного теплого воздушного потока.

Равномерное, постоянное распределение тепла

Беспокоитесь из-за неравномерного распределения тепла? Не стоит. Модель Hair Glory имеет встроенный термистор NTC с усовершенствованными микропроцессорами для отслеживания температуры 100 раз в секунду – больше никаких секущихся кончиков или поврежденных волос. Кроме того, данная технология защищает фен от перегрева, который является типичной причиной неисправностей в других моделях.

Информация о покупке

Для покупки на сайте Amazon покупатели могут приобрести Hair Glory в любом из этих магазинов:

Dreame Germany store Dreame France store Dreame Italy store Dreame Spain store

Кроме того, что касается розничной торговли:

Если покупатели находятся в Германии, они также могут приобрести Hair Glory в MediaMarkt, Saturn и Otto. Если покупатели находятся в Испании, они также могут приобрести Hair Glory в Miro, Maltec и Ontitec в середине-конце апреля.

Информация о компании Dreame

Компания Dreame Technology, основанная в 2017 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://de.dreametech.com/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2049742/Dreame_Technology_Adds_Hair_Glory__A_Smart__Compact_New_Hair_Dryer__to_the_Line_up.jpg

SOURCE Dreame Technology