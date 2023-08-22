Dreame Technology представит на выставке IFA 2023 новые интеллектуальные роботы
22 Aug, 2023, 03:00 ET
Dreame Technology представит на выставке IFA 2023 новые интеллектуальные роботы с революционной системой влажной уборки
БЕРЛИН, 22 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Dreame Technology, являющаяся быстрорастущим лидером в области технологий уборки умных домов, представит на выставке IFA 2023 в Германии революционную технологию влажной уборки, позволяющую улучшить качество мытья полов.
На стенде компании посетители смогут ознакомиться с некоторыми наиболее продаваемыми моделями из линейки роботов-пылесосов Dreame, пылесосов для влажной и сухой уборки, а также беспроводных вертикальных пылесосов. Кроме того, на выставке IFA компания Dreame представит флагманский робот-пылесос. Модель DreameBot L20 Ultra представляет собой эксклюзивный прорыв в системе влажной уборки и технологии уборки и позволяет решить широко распространенную в отрасли проблему неэффективной уборки вдоль краев.
Будучи инновационной компанией, использующей передовые роботизированные технологии для бытового применения, Dreame также изучает потенциал для более широкого использования этой технологии. Выставка новейших роботов-очистителей бассейнов и бионического четвероногого робота-собаки продемонстрирует стремление компании к инновациям.
Основатель и генеральный директор компании Dreame Юй Хао (Yu Hao) заявил следующее: «Мы рады лично встретиться с нашими пользователями на IFA и поделиться своими новейшими инновациями с лидерами отрасли. Выставка предоставляет нам ценную возможность получить отзывы пользователей, пообщаться с представителями отрасли и установить новые деловые партнерские отношения в Германии и Европе. Мы по-прежнему стремимся развивать инновации и поставлять качественную продукцию для каждого дома».
Компания Dreame приглашает посетителей на свой стенд CCA-209 в рамках выставки IFA, которая пройдет в Берлине в зале А с 1 по 5 сентября.
Информация о компании Dreame
Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных потребительских товаров со специализацией на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Подробная информация представлена на сайте: https://de.dreametech.com/.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2189943/Dreame_Technology_Debut_New_Intelligent_Robotic_Products_IFA_2023_Revolutionary.jpg
SOURCE Dreame Technology
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