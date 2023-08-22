Dreame Technology представит на выставке IFA 2023 новые интеллектуальные роботы

News provided by

Dreame Technology

22 Aug, 2023, 03:00 ET

Dreame Technology представит на выставке IFA 2023 новые интеллектуальные роботы с революционной системой влажной уборки

БЕРЛИН, 22 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Dreame Technology, являющаяся быстрорастущим лидером в области технологий уборки умных домов, представит на выставке IFA 2023 в Германии революционную технологию влажной уборки, позволяющую улучшить качество мытья полов.

Continue Reading
Dreame Technology to Debut New Intelligent Robotic Products at IFA 2023 with Revolutionary Mopping System
Dreame Technology to Debut New Intelligent Robotic Products at IFA 2023 with Revolutionary Mopping System

На стенде компании посетители смогут ознакомиться с некоторыми наиболее продаваемыми моделями из линейки роботов-пылесосов Dreame, пылесосов для влажной и сухой уборки, а также беспроводных вертикальных пылесосов. Кроме того, на выставке IFA компания Dreame представит флагманский робот-пылесос. Модель DreameBot L20 Ultra представляет собой эксклюзивный прорыв в системе влажной уборки и технологии уборки и позволяет решить широко распространенную в отрасли проблему неэффективной уборки вдоль краев.

Будучи инновационной компанией, использующей передовые роботизированные технологии для бытового применения, Dreame также изучает потенциал для более широкого использования этой технологии. Выставка новейших роботов-очистителей бассейнов и бионического четвероногого робота-собаки продемонстрирует стремление компании к инновациям.

Основатель и генеральный директор компании Dreame Юй Хао (Yu Hao) заявил следующее: «Мы рады лично встретиться с нашими пользователями на IFA и поделиться своими новейшими инновациями с лидерами отрасли. Выставка предоставляет нам ценную возможность получить отзывы пользователей, пообщаться с представителями отрасли и установить новые деловые партнерские отношения в Германии и Европе. Мы по-прежнему стремимся развивать инновации и поставлять качественную продукцию для каждого дома».

Компания Dreame приглашает посетителей на свой стенд CCA-209 в рамках выставки IFA, которая пройдет в Берлине в зале А с 1 по 5 сентября.

Информация о компании Dreame

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных потребительских товаров со специализацией на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Подробная информация представлена на сайте: https://de.dreametech.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2189943/Dreame_Technology_Debut_New_Intelligent_Robotic_Products_IFA_2023_Revolutionary.jpg

 

SOURCE Dreame Technology

Also from this source

Společnost Dreame Technology představí na veletrhu IFA 2023 nové inteligentní robotické produkty s revolučním systémem mopování

Dreame Technology presentará nuevos productos robóticos inteligentes en IFA 2023

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.