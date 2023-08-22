Dreame Technology представит на выставке IFA 2023 новые интеллектуальные роботы с революционной системой влажной уборки

БЕРЛИН, 22 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Dreame Technology, являющаяся быстрорастущим лидером в области технологий уборки умных домов, представит на выставке IFA 2023 в Германии революционную технологию влажной уборки, позволяющую улучшить качество мытья полов.

Dreame Technology to Debut New Intelligent Robotic Products at IFA 2023 with Revolutionary Mopping System

На стенде компании посетители смогут ознакомиться с некоторыми наиболее продаваемыми моделями из линейки роботов-пылесосов Dreame, пылесосов для влажной и сухой уборки, а также беспроводных вертикальных пылесосов. Кроме того, на выставке IFA компания Dreame представит флагманский робот-пылесос. Модель DreameBot L20 Ultra представляет собой эксклюзивный прорыв в системе влажной уборки и технологии уборки и позволяет решить широко распространенную в отрасли проблему неэффективной уборки вдоль краев.

Будучи инновационной компанией, использующей передовые роботизированные технологии для бытового применения, Dreame также изучает потенциал для более широкого использования этой технологии. Выставка новейших роботов-очистителей бассейнов и бионического четвероногого робота-собаки продемонстрирует стремление компании к инновациям.

Основатель и генеральный директор компании Dreame Юй Хао (Yu Hao) заявил следующее: «Мы рады лично встретиться с нашими пользователями на IFA и поделиться своими новейшими инновациями с лидерами отрасли. Выставка предоставляет нам ценную возможность получить отзывы пользователей, пообщаться с представителями отрасли и установить новые деловые партнерские отношения в Германии и Европе. Мы по-прежнему стремимся развивать инновации и поставлять качественную продукцию для каждого дома».

Компания Dreame приглашает посетителей на свой стенд CCA-209 в рамках выставки IFA, которая пройдет в Берлине в зале А с 1 по 5 сентября.

Информация о компании Dreame

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных потребительских товаров со специализацией на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Подробная информация представлена на сайте: https://de.dreametech.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2189943/Dreame_Technology_Debut_New_Intelligent_Robotic_Products_IFA_2023_Revolutionary.jpg

SOURCE Dreame Technology