Dreame Technology и AliExpress: стратегическое сотрудничество в целях продвижения бренда

«Соглашение о стратегическом сотрудничестве в целях продвижения бренда знаменует собой начало более тесного взаимодействия между Dreame Technology и AliExpress. Оно мотивирует нас на разработку высококачественной продукции для потребителей и продвижение превосходного бренда компании Dreame в сфере бытовой техники по всему миру», — заявил глава и основатель компании Dreame Technology Юй Хао (Yu Hao).

Благодаря непревзойденному качеству своей продукции, интеллектуальным и удобным функциям домашней уборки и выдающимся результатам продаж на платформе AliExpress компания Dreame Technology была удостоена звания «самого быстрорастущего бренда» 2020 года по версии AliExpress в апреле 2021 года, а ее беспроводные вертикальные пылесосы T20, V11 и V10 вошли в число лидеров продаж на AliExpress.

С 2020 года объем продаж беспроводных вертикальных пылесосов Dreame достиг первого места во французском сегменте AliExpress, успешно став одним из лучших новых брендов в Европе. За время проведения акции «Черная пятница» на AliExpress в том же году официальный магазин Dreame зафиксировал наивысший объем продаж в стоимостном выражении в рамках категории «Бытовая техника для уборки дома».

«Мы посетили интеллектуальный завод компании Dreame и провели переговоры с ее экспертами в сферах НИОКР, обеспечения качества и логистических цепей. Их увлеченность и одержимость интеллектуальной бытовой техникой и передовыми технологиями впечатляет. Я считаю, что в скором будущем Dreame Technology станет одним из ведущих брендов бытовой техники с общемировым влиянием», — заявил один из руководителей компании AliExpress.

8 мая 2021 года компания Dreame Technology запустила презентацию своей продукции в прямом эфире. Это успешное мероприятие привлекло более 100 тысяч зрителей со всего мира, а страница Dreame Bot L10 Pro на платформе AliExpress собрала более 205 тысяч просмотров, в результате чего запасы данной продукции в России были распроданы в течение 2 дней.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса.

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Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1518974/image.jpg

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https://www.dreame-technology.com



SOURCE Dreame Technology