Dreame Technology намеревается поставлять средства для уборки «умных» домов
Apr 09, 2021, 07:15 ET
ПЕКИН, 9 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Dreame Technology, растущая инновационная компания, специализирующаяся на разработке интеллектуальных устройств для уборки дома, недавно впервые представила своего победителя конкурса 2021 Red Dot Design Award — робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro. Устройство снабжено усовершенствованной навигационной технологией LiDAR для интеллектуальной уборки помещений — потребителям больше не нужно заниматься утомительной работой по дому.
LiDAR представляет собой активное измерительное устройство, широко известное как один из важнейших компонентов для автономных транспортных средств уровня L3 (современные системы содействия управлению автомобилем) и уровня L4/L5 (беспилотные транспортные средства), которое является лазерным излучателем, используемым для измерения точного расстояния между датчиком и предметом, на который направлен луч. Он позволяет автомобилю более точно воспринимать окружающую обстановку, оснащая его так называемыми «глазами интеллектуального вождения».
По мере роста популярности роботов-пылесосов на рынке при выборе продукции обычно учитываются такие показатели, как мощность всасывания и время автономной работы. В то же время способность обнаружения и обхода препятствий незаслуженно обделена вниманием. По данным маркетингового исследования компании Dreame Technology, одним из главных недостатков современного робота-пылесоса является застревание среди находящихся на полу предметов, таких как провода или тапочки.
В модели Dreame Bot L10 Pro эта проблема успешно решена благодаря используемой в ней навигационной технологии LiDAR. В пылесосе Dreame Bot L10 Pro, оснащенном трехмерным сканером с источником структурированного света и самостоятельно разработанным компанией алгоритмом SLAM, используется технология обхода препятствий HIGH PRECISION 3D, обеспечивающая распознавание объектов размером более 3 мм. Система обнаружения объектов на миллиметровом уровне с 360-градусным обзором позволяет роботу автоматически сканировать окружающую обстановку в трехмерном представлении и заранее формировать рациональный маршрут уборки в соответствии с полученной информацией, что значительно снижает риск застревания или столкновения с препятствиями.
«Мы уделяем приоритетное внимание поиску возможностей для технологических прорывов и анализу нужд потребителей. Модель Dreame Bot L10 Pro открыла новую эру рациональной и беспроблемной уборки помещений, — заявил директор по международному маркетингу компании Dreame Technology Фрэнк Ван (Frank Wang). — Компания Dreame Technology ставит своей целью обеспечение комплексных решений для уборки «умных» домов с использованием ультрасовременных роботов-пылесосов, а также мощных беспроводных пылесосов, включая T30, V11 SE и V12».
Предлагаемые компанией Dreame беспроводные пылесосы V11 SE, V12 и T30, обладающие высочайшей в своем классе мощностью всасывания — 150, 185 и 190 аВт соответственно, могут не только удалять грязь с ворсистых ковров и твердых напольных покрытий, но и поддерживать безупречную чистоту и освежать воздух в доме.
Робот-пылесос модели Dreame Bot L10 Pro, а также беспроводные пылесосы Dreame моделей V11 SE, V12 и T30 появятся в продаже на площадках Amazon и AliExpress в мае-июне этого года. Позднее в этом году компания Dreame Technology выпустит еще два новейших робота-пылесоса: Dreame Bot Z10 Pro — пылесос для сухой и влажной уборки, оснащенный самоопорожняющимся мусоросборником для автоматического сброса накопленной грязи, и Dreame Bot W10 — универсальную модель для сухой и влажной уборки с возможностью самоочистки моющей части.
Информация о компании Dreame Technology
Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни пользователей по всему миру за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.
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SOURCE Dreame Technology
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