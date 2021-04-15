Dreame Technology получает награду как самый быстрорастущий бренд по версии AliExpress

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Dreame Technology

Apr 15, 2021, 08:20 ET

ГУАНЧЖОУ (Китай), 15 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- На ежегодном Саммите продавцов платформы AliExpress 2021 года Dreame Technology — ведущая инновационная компания в сфере интеллектуальных устройств для уборки домов — была удостоена статуса самого быстрорастущего бренда 2020 года. Благодаря выдающемуся качеству продукции и интеллектуальным пользовательским интерфейсам устройств для уборки дома беспроводные вертикальные пылесосы моделей T20, V11, V10 вышли в лидеры продаж на платформе AliExpress.

Dreame Technology：Award Winner of the Fastest Growing Brand of 2020 on AliExpress

После своей регистрации на AliExpress в 2018 году компания Dreame Technology быстрыми темпами расширила географию своего присутствия на мировом рынке, охватив ключевые страны, включая США, Францию, Польшу, Германию, Россию, Испанию, Италию, Нидерланды, Корею и Японию. Начиная с 2020 года объем продаж беспроводных вертикальных пылесосов Dreame достиг первого места на французском рынке AliExpress и успешно стал одним из лучших новых брендов в Европе. В 2020 году, когда мировая экономика оказалась под ударом пандемии COVID-19, компания Dreame продолжала демонстрировать хорошие результаты на глобальном рынке AliExpress: объем продаж ее продукции в стоимостном выражении перевалил за 14 млн долларов, превысив аналогичный показатель предыдущего года в 4 раза. За время проведения акции «Черная пятница» на AliExpress в 2020 году официальный магазин Dreame зафиксировал наивысший объем продаж в стоимостном выражении в рамках категории «Бытовая техника для уборки дома».

Компания Dreame Technology всегда придает большое значение совершенствованию своей продукции и повышению степени удовлетворенности ее пользователей. Благодаря углубленным исследованиям и анализу рынка подразделение НИОКР компании Dreame осознает, что пользователи роботов-пылесосов предъявляют строгие требования к их оснащению современными средствами обхода препятствий. Учитывая это обстоятельство, компания Dreame Technology намеревается уже в мае представить свой новый продукт — универсальный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro для сухой и влажной интеллектуальной уборки домов — на платформе AliExpress.

Принципиально новая система обхода препятствий HIGH PRECISION 3D, которой оснащен робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro, может сканировать окружающую обстановку в режиме реального времени, помогая ему быстро и точно распознавать и обходить имеющиеся препятствия. Технология LiDAR с использованием двух лазеров и новый алгоритм SLAM (одновременная локализация и картографирование) позволяют устройству L10 Pro реконструировать трехмерную схему помещения, оптимизировать маршрут уборки и избегать столкновений с препятствиями.

«Для нас большая честь получить награду как самый быстрорастущий бренд на AliExpress. Это мотивирует нас на совершение прорывов и ставит пользователей в центр нашего внимания. Целью компании Dreame Technology является разработка продукции мирового класса в сфере интеллектуальной бытовой техники для уборки домов», — заявил директор компании Dreame Technology по международному маркетингу Фрэнк Ван (Frank Wang).  

Благодаря революционным высокоскоростным электродвигателям со скоростью вращения до 150 тыс. об/мин, обеспечивающим эффективную и глубокую очистку, беспроводные вертикальные пылесосы Dreame моделей T30 и V12 могут развивать мощность всасывания до 185 и 190 аВт соответственно. Эта несравненная мощность дает беспроводным вертикальным пылесосам Dreame моделей T30 и V12 возможность более тщательного удаления глубоко въевшейся пыли и мусора по сравнению с любыми другими средствами для уборки, имеющимися на рынке.

Ожидается, что компания Dreame Technology представит свой робот-пылесос модели Dreame Bot L10 Pro, а также беспроводные пылесосы Dreame моделей V12 и T30 на площадках Amazon и AliExpress в мае-июне этого года.

Информация о компании Dreame Technology 

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса.

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Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1487673/1.jpg

SOURCE Dreame Technology

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