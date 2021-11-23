Dreame Technology представляет самоочищающийся робот-пылесос W10

Благодаря совмещению в одном устройстве двух функций — сухой и влажной уборки, а также множеству режимов очистки как для ковров, так и твердых напольных покрытий пылесос Dreame W10 легко справляется с влажными загрязнениями, сухой грязью, а также въевшимися и присохшими пятнами, не требуя внимания человека. W10 автоматически возвращается на зарядное устройство для очистки щеток, после чего возобновляет уборку.

Отдельные резервуары для воды объемом 4 л — для чистой и грязной — обеспечивают качественное мытье полов. Элементы пылесоса, участвующие во влажной уборке, автоматически очищаются и просушиваются горячим воздухом, чтобы сохранить их в чистоте для следующего сеанса уборки.

Кроме того, аккумуляторная батарея высокой емкости обеспечивает достаточное электропитание для уборки помещений площадью до 300 м² без подзарядки. После уборки всего помещения W10 возвращается на базу, где происходит очистка пылесоса, которая завершается просушкой, чтобы предотвратить рост плесени и бактерий.

Помимо этого, W10 обновляет карту окружающей обстановки в 12 раз быстрее, чем это было возможно раньше, благодаря усовершенствованной системе навигации SLAM на основе лазерного дальномера (LiDAR), что сокращает случаи столкновений с препятствиями. Робот составляет карты помещений даже в темноте, создает маршруты для систематической уборки и может хранить в памяти до трех видов планировки помещений. Усовершенствованная навигация и D-образная форма пылесоса W10 обеспечивают высокое качество уборки по углам и в труднодоступных местах.

Самоочищающийся робот-пылесос для сухой и влажной уборки W10 будет доступен в магазине Dreame на Amazon по специальной цене в рамках промоакции с 22 по 30 ноября.

Скидки на технику Dreame в честь Черной пятницы

Компания Dreame объявила о распродаже своих товаров в Черную пятницу и Киберпонедельник. С 22 по 29 ноября покупателей ждут скидки на вертикальные пылесосы, комбинированные пылесосы и швабры, а также на роботы-пылесосы для сухой и влажной уборки. С предложениями можно ознакомиться на Amazon.

Среди моделей вертикальных пылесосов со скидкой — Dreame T10, T20, T30, P10 и P10 Pro. Все универсальные вертикальные пылесосы, имеющие высокую мощность всасывания, многослойную фильтрацию, длительное время автономной работы и несколько насадок, будут продаваться со скидками от 15 до 25%.

Кроме того, скидки распространяются на модели пылесосов для сухой и влажной уборки серии H. Модели H11 и H11 Max имеют резервуар для чистой воды объемом 900 мл, резервуар для грязной воды объемом 500 мл, режим самоочистки одним нажатием, интуитивно понятный светодиодный экран и интеллектуальные голосовые подсказки. Однако модель H11 Max также обеспечивает более длительное время автономной работы, предлагая функции усовершенствованного датчика грязи и автоматической регулировки мощности всасывания. Обе модели будут продаваться со скидкой до $100.

Также в рамках распродажи Dreame предлагает скидки на ряд моделей роботов-пылесосов и швабр: D9, D9 Pro, D9 Max, L10 Pro и Z10 Pro. Все роботы-пылесосы Dreame предназначены для сухой и влажной уборки и отличаются высокой мощностью всасывания, а также оснащены лидаром для точной навигации, функцией усиления всасывания при уборке ковровых покрытий и щетками, на которые не наматываются волосы и шерсть. Кроме того, модель Z10 Pro имеет функцию авто-опорожнения, обеспечивающую автоматический сброс грязи и пыли в 4-литровый мешок внутри док-станции. Роботы-пылесосы будут продаваться со скидкой 20-25%.

Промоакция на маркетплейсе Amazon продлится до 30 ноября, первые скидки появятся уже 22 ноября. Вертикальные и обычные пылесосы, швабры, а также роботы-пылесосы будут продаваться со скидкой до 25% в течение всего срока распродажи.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1693807/Dreame.jpg

SOURCE Dreame Technology