Dreame Technology присоединяется к акции Amazon Prime Day 2021

Поражающий воображение робот-пылесос Dreame D9 демонстрирует силу всасывания на уровне 3000 Па, удаляя грязь из всех щелей. Среди других преимуществ этой модели — швабра с антибактериальной пропиткой для влажной уборки и подметания, новаторская технология интеллектуального картирования и навигации 3.0, а также аккумулятор большой емкости 5200 мАч со сверхпродолжительным временем работы до 150 минут для уборки до 250 кв. м без подзарядки. Помимо этого, функция одновременной сухой и влажной уборки Sweep-and-Mop 2-in-1 позволяет забыть о повседневных домашних заботах.

Для более эффективного планирования маршрута и тщательности уборки пылесос Dreame D9 оснащен усовершенствованным лазерным датчиком расстояния (LDS) и интеллектуальными алгоритмами одновременной локализации и картирования (SLAM). Пылесос Dreame D9 совместим с Alexa, также доступна функция интеллектуального управления с помощью мобильного приложения для настройки зон и времени уборки, проверки заряда аккумулятора, регулировки мощности всасывания и многого другого.

Беспроводной вертикальный пылесос Dreame T10

Пылесос Dreame T10 оснащен мощным бесщеточным двигателем со скоростью вращения до 100 тыс. об / мин, при мощности до 120 аВт всасывание происходит на уровне 20 кПа. Даже при таком мощном двигателе и высокой мощности всасывания его 8-уровневая система шумоподавления гарантирует приятную и бесшумную уборку.

Достаточно одного нажатия на кнопку блокировки, чтобы перевести Dreame T10 в режим непрерывной работы, который пылесос поддерживает самостоятельно. Время автономной работы пылесоса Dreame T10 в эко-режиме достигает 60 минут без подзарядки. Универсальный щеточный валик и облегченная конструкция пылесоса обеспечивают отличную уборку как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, в том числе под мебелью.

Беспроводной вертикальный пылесос Dreame T20

Dreame T20 — первый пылесос, который побил рекорд краудфандинга на Indiegogo, собрав миллион долларов. Это устройство выводит домашнюю уборку на новый уровень со скоростью вращения до 125 тыс. об / мин и мощностью всасывания до 150 аВт.

Среди других преимуществ модели Dreame T20 — легко очищающаяся роликовая щетка для уборки волос и шерсти домашних животных, а также смарт-экран OLED и электронный спусковой механизм самоблокировки. Время работы можно продлить до 140 минут, установив дополнительную съемную батарею, что очень удобно для уборки домов с большой площадью.

Лучшие предложения от компании Dreame на Amazon в Европе и США

В дни акции Amazon Prime Day пылесос Dreame T20 будет доступен в Италии, Франции, Германии и Испании со скидкой 19% всего за 287,99 евро. Стоимость робота-пылесоса Dreame D9 составит 239,99 евро со скидкой 20% на Amazon в Италии, Франции, Германии и Испании.

Скидочные купоны на пылесосы Dreame T10, T20 и D9 будут работать с 21 по 23 июня. Во время промоакции стоимость беспроводного вертикального пылесоса Dreame T10 составит 219,99 долл. США, беспроводного вертикального пылесоса Dreame T20 — 288,99 долл. США, а робота-пылесоса Dreame D9 — 298,99 долл. США.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни пользователей по всему миру за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

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SOURCE Dreame Technology