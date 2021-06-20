Dreame Technology присоединяется к акции Amazon Prime Day 2021

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Dreame Technology

Jun 20, 2021, 09:00 ET

ПЕКИН, 20 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- 21 и 22 июня компания Dreame Technology, являющаяся одним из ведущих мировых производителей интеллектуальных устройств для домашней уборки, присоединяется к акции Amazon Prime Day 2021. Во время ежегодной акции на Amazon компания Dreame предложит эксклюзивные скидки и купоны на три флагманских устройства для уборки дома: робот-пылесос Dreame D9 и беспроводные вертикальные пылесосы Dreame T10 и T20.

Робот-пылесос Dreame D9

Exploring infinite possibilities, Dreame Technology aims to provide more intelligent home cleaning appliances for global consumers.
Exploring infinite possibilities, Dreame Technology aims to provide more intelligent home cleaning appliances for global consumers.

Поражающий воображение робот-пылесос Dreame D9 демонстрирует силу всасывания на уровне 3000 Па, удаляя грязь из всех щелей. Среди других преимуществ этой модели — швабра с антибактериальной пропиткой для влажной уборки и подметания, новаторская технология интеллектуального картирования и навигации 3.0, а также аккумулятор большой емкости 5200 мАч со сверхпродолжительным временем работы до 150 минут для уборки до 250 кв. м без подзарядки. Помимо этого, функция одновременной сухой и влажной уборки Sweep-and-Mop 2-in-1 позволяет забыть о повседневных домашних заботах.

Для более эффективного планирования маршрута и тщательности уборки пылесос Dreame D9 оснащен усовершенствованным лазерным датчиком расстояния (LDS) и интеллектуальными алгоритмами одновременной локализации и картирования (SLAM). Пылесос Dreame D9 совместим с Alexa, также доступна функция интеллектуального управления с помощью мобильного приложения для настройки зон и времени уборки, проверки заряда аккумулятора, регулировки мощности всасывания и многого другого. 

Беспроводной вертикальный пылесос Dreame T10

Пылесос Dreame T10 оснащен мощным бесщеточным двигателем со скоростью вращения до 100 тыс. об / мин, при мощности до 120 аВт всасывание происходит на уровне 20 кПа. Даже при таком мощном двигателе и высокой мощности всасывания его 8-уровневая система шумоподавления гарантирует приятную и бесшумную уборку.

Достаточно одного нажатия на кнопку блокировки, чтобы перевести Dreame T10 в режим непрерывной работы, который пылесос поддерживает самостоятельно. Время автономной работы пылесоса Dreame T10 в эко-режиме достигает 60 минут без подзарядки. Универсальный щеточный валик и облегченная конструкция пылесоса обеспечивают отличную уборку как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, в том числе под мебелью.

Беспроводной вертикальный пылесос Dreame T20

Dreame T20 — первый пылесос, который побил рекорд краудфандинга на Indiegogo, собрав миллион долларов. Это устройство выводит домашнюю уборку на новый уровень со скоростью вращения до 125 тыс. об / мин и мощностью всасывания до 150 аВт.

Среди других преимуществ модели Dreame T20 — легко очищающаяся роликовая щетка для уборки волос и шерсти домашних животных, а также смарт-экран OLED и электронный спусковой механизм самоблокировки. Время работы можно продлить до 140 минут, установив дополнительную съемную батарею, что очень удобно для уборки домов с большой площадью.

Лучшие предложения от компании Dreame на Amazon в Европе и США

В дни акции Amazon Prime Day пылесос Dreame T20 будет доступен в Италии, Франции, Германии и Испании со скидкой 19% всего за 287,99 евро. Стоимость робота-пылесоса Dreame D9 составит 239,99 евро со скидкой 20% на Amazon в Италии, Франции, Германии и Испании.

Скидочные купоны на пылесосы Dreame T10, T20 и D9 будут работать с 21 по 23 июня. Во время промоакции стоимость беспроводного вертикального пылесоса Dreame T10 составит 219,99 долл. США, беспроводного вертикального пылесоса Dreame T20 — 288,99 долл. США, а робота-пылесоса Dreame D9 — 298,99 долл. США.

Информация о компании Dreame Technology 

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни пользователей по всему миру за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях FacebookInstagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1536507/Exploring_infinite_possibilities_Dreame_Technology_aims_provide_intelligent_home_cleaning.jpg

SOURCE Dreame Technology

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