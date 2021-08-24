Dreame Technology совершает революцию в традиционной уборке полов

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Dreame Technology

Aug 24, 2021, 05:28 ET

ПЕКИН, 24 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- В октябре ведущий мировой производитель интеллектуальных устройств для уборки дома Dreame Technology выпустит новые революционные модели пылесосов для сухой и влажной уборки Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max и H11

Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max and H11. One Pass. All clean.
Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max and H11. One Pass. All clean.

«Устройства серии Dreame H11 оснащены двумя резервуарами для воды и двумя электродвигателями. С их помощью можно выполнить сухую и влажную уборку, а также вымыть полы — это радикально меняет традиционную модель уборки полов. За один проход вы собираете мусор с пола, удаляете пятна и вытираете пролитую жидкость», — отметил директор по международному маркетингу компании Dreame Technology Фрэнк Ван (Frank Wang). 

Модели пылесосов Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max и H11 устраняют разные виды загрязнений одновременно. Грязные следы, волосы или крошки от завтрака, кофейная гуща, засохшие пятна кетчупа, пролитая каша или даже спагетти на полу — с моделями пылесосов Dreame Wet and Dry Vacuum H11 и H11 Max такие загрязнения можно удалить за секунду. 

В инновационной конструкции предусмотрено два отдельных пылесборника и большой резервуар для чистой воды объемом 900 мл. При уборке идет непрерывное распыление свежей воды и чистящего средства на вращающуюся щетку, при этом внутренняя система отделения грязи мгновенно собирает грязную воду с щетки в специальный бак объемом 500 мл, обеспечивая дополнительную чистоту. Помимо функции самоочистки вращающейся щетки в режиме реального времени оба устройства оснащены режимом глубокой очистки — при установке на док-станцию выберите соответствующий режим, чтобы произвести тщательную очистку и быструю сушку вращающейся щетки, никакого мытья вручную.

Функции интеллектуальной уборки и удобство использования выгодно отличают модели серии Dreame Wet and Dry Vacuum H11. Пылесосами легко управлять с помощью интеллектуального светодиодного экрана и голосовых команд, что особенно важно для пожилых людей. Благодаря своей маневренности и самоходной способности пылесосы легко перемещаются по полу.

Модель Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max также автоматически регулирует мощность всасывания, распознавая виды загрязнений, и обеспечивает более длительное время работы (36 минут) при уборке на площади до 200 кв. м.

«Серия пылесосов Dreame Wet and Dry Vacuum H11 — это идеальное сочетание для универсальной уборки полов, которое изменит правила игры и сделает домашнюю уборку более удобной и увлекательной», — добавил Фрэнк. 

Ожидается, что модели Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max и H11 поступят в продажу на AliExpress в октябре этого года. Более подробная информация будет представлена в ближайшее время.

Информация о компании Dreame Technology 

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1599678/image_1.jpg

SOURCE Dreame Technology

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