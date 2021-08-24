Dreame Technology совершает революцию в традиционной уборке полов

«Устройства серии Dreame H11 оснащены двумя резервуарами для воды и двумя электродвигателями. С их помощью можно выполнить сухую и влажную уборку, а также вымыть полы — это радикально меняет традиционную модель уборки полов. За один проход вы собираете мусор с пола, удаляете пятна и вытираете пролитую жидкость», — отметил директор по международному маркетингу компании Dreame Technology Фрэнк Ван (Frank Wang).

Модели пылесосов Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max и H11 устраняют разные виды загрязнений одновременно. Грязные следы, волосы или крошки от завтрака, кофейная гуща, засохшие пятна кетчупа, пролитая каша или даже спагетти на полу — с моделями пылесосов Dreame Wet and Dry Vacuum H11 и H11 Max такие загрязнения можно удалить за секунду.

В инновационной конструкции предусмотрено два отдельных пылесборника и большой резервуар для чистой воды объемом 900 мл. При уборке идет непрерывное распыление свежей воды и чистящего средства на вращающуюся щетку, при этом внутренняя система отделения грязи мгновенно собирает грязную воду с щетки в специальный бак объемом 500 мл, обеспечивая дополнительную чистоту. Помимо функции самоочистки вращающейся щетки в режиме реального времени оба устройства оснащены режимом глубокой очистки — при установке на док-станцию выберите соответствующий режим, чтобы произвести тщательную очистку и быструю сушку вращающейся щетки, никакого мытья вручную.

Функции интеллектуальной уборки и удобство использования выгодно отличают модели серии Dreame Wet and Dry Vacuum H11. Пылесосами легко управлять с помощью интеллектуального светодиодного экрана и голосовых команд, что особенно важно для пожилых людей. Благодаря своей маневренности и самоходной способности пылесосы легко перемещаются по полу.

Модель Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max также автоматически регулирует мощность всасывания, распознавая виды загрязнений, и обеспечивает более длительное время работы (36 минут) при уборке на площади до 200 кв. м.

«Серия пылесосов Dreame Wet and Dry Vacuum H11 — это идеальное сочетание для универсальной уборки полов, которое изменит правила игры и сделает домашнюю уборку более удобной и увлекательной», — добавил Фрэнк.

Ожидается, что модели Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max и H11 поступят в продажу на AliExpress в октябре этого года. Более подробная информация будет представлена в ближайшее время.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1599678/image_1.jpg

SOURCE Dreame Technology