Dreame Technology становится официальным партнером ФК «Боруссия» (Дортмунд)

Компания Dreame Technology, основанная в 2017 году, занимается разработкой интеллектуальной бытовой техники и стремится сделать технологии умной уборки доступными для потребителей во всем мире. Компании принадлежит множество новаторских разработок, в том числе высокоскоростные двигатели и технология конического разделения циклонов. По состоянию на сентябрь 2021 года компания подала 1656 заявок на получение патентов в разных странах мира, 726 из которых были удовлетворены.

«Боруссия» является немецким спортивным клубом родом из Дортмунда (Северный Рейн-Вестфалия). У клуба 270 млн фанатов по всему миру. «Боруссия» считается самым влиятельным брендом и любимым клубом в Германии. Команда выиграла восемь чемпионатов немецкой лиги и пять Кубков Германии по футболу. В 1966 году «Боруссия» стала первым немецким клубом, выигравшим европейский Кубок обладателей кубков, а в 1997 году победила в Лиге чемпионов УЕФА.

Оба партнера добились значительного успеха в своем виде деятельности. Сотрудничество компании Dreame и ФК «Боруссия» отражает конвергенцию спорта и технологий, а также позволит Dreame расширить свое присутствие на европейском рынке.

«Мы очень рады возможности стать партнером клуба «Боруссия», — сообщил директор по международному маркетингу компании Dreame Technology Фрэнк Ван (Frank Wang). — Достижения клуба говорят сами за себя. Наша компания гордится эффективностью своей продукции, и поэтому мы можем оценить такие успехи по достоинству».

28 октября компания Dreame и ФК «Боруссия» подписали соглашение в книжном магазине, расположенном в самом высоком здании Шанхая. Церемония началась с подписания соглашения вице-президентом компании Dreame У Пэном (Wu Peng) и главой китайского подразделения «Боруссии» Беньямином Валем (Benjamin Wahl). Дортмундский клуб сделал символический подарок представителю компании Dreame — футболку BVB с надписью Dortmund 2021 на спине в ознаменование года начала партнерства. Кроме того, в магазине была организована зона для ознакомления с продукцией марки, где гости мероприятия могли ознакомиться с хитами и новинками Dreame.

«Мы с нетерпением ждем начала плодотворного сотрудничества с компанией Dreame, — заявил г-н Валь. — «Боруссия» и Dreame имеют схожие ценности и стремятся к совершенству за счет новаторства. Мы уверены, что новое партнерство повысит популярность бренда Dreame в Европе, а также откроет для нас новые возможности в Китае и на других рынках».

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

Информация о футбольном клубе «Боруссия» (Дортмунд)

«Боруссия» (Borussia Dortmund, BVB) — один из самых успешных футбольных клубов Германии, завоевавший восемь титулов в немецкой Бундеслиге и пять — в Кубке Германии. Кроме того, клуб выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА в 1966 году, а также Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок (Клубный чемпионат мира ФИФА) в 1997 году. Помимо этого, «Боруссия» является одним из пяти крупнейших спортивных клубов в Германии и седьмым по величине в мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1672756/Dreame_Borussia_Dortmund.jpg

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https://www.dreame-technology.com



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