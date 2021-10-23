Dreame Technology выпускает самоочищающийся робот-пылесос для сухой и влажной уборки

Традиционные роботы-пылесосы с трудом справляются с влажной или присохшей грязью на твердых напольных покрытиях. Для сбора пыли и мусора с полов и ковровых покрытий и влажной уборки въевшейся грязи или брызг с твердых напольных покрытий требуются разные методы очистки, обеспечиваемые отдельными роботами-пылесосами, один из которых предназначен для сухой, а другой — для влажной уборки.

Кроме того, многие роботы-пылесосы для влажной уборки сталкиваются со значительными проблемами, вызванными необходимостью очистки и высушивания тряпок. Разборка, чистка, отжим и сушка на воздухе требуют значительного времени и труда. Особое беспокойство доставляют высушивающиеся на воздухе тряпки, поскольку влажная ткань является благодатной средой для размножения бактерий и легко плесневеет.

Благодаря совмещению в одном устройстве двух функций — сухой и влажной уборки, а также множеству режимов очистки как для ковров, так и твердых напольных покрытий пылесос Dreame W10 легко справляется с влажными загрязнениями, сухой грязью, а также въевшимися и присохшими пятнами. Кроме того, сразу после завершения уборки тряпки автоматически стираются, очищаются и высушиваются горячим воздухом, оставаясь чистыми и свежими для следующей уборки.

Dreame W10 также обеспечивает ряд впечатляющих возможностей. Два отдельных резервуара для воды объемом 4 л — один для чистой и один для грязной воды — для продления времени уборки без необходимости ручного вмешательства. Благодаря процессу быстрой очистки, используемому для отмывания и полоскания грязных тряпок в середине уборки, мытье полов всегда производится чистой водой.

Помимо этого, W10 обновляет карту окружающей обстановки в 12 раз быстрее, чем это было возможно раньше, благодаря усовершенствованной системе навигации SLAM на основе лазерного дальномера (LiDAR). Он составляет карты помещений даже в темноте, создает маршруты для систематической уборки и может хранить в памяти до 3 различных планировок. Аккумуляторная батарея высокой емкости обеспечивает достаточное электропитание для уборки помещений площадью до 300 м² без подзарядки.

«W10 решает проблему, которую мы считаем одной из наиболее серьезных для роботов-пылесосов. Нам удалось добиться этого благодаря сочетанию в этой модели функций сухой и влажной уборки и самоочистки. В частности, возможность автоматической стирки и высушивания тряпок реально выделяет W10 на фоне других, устраняя множество опасностей для здоровья и необходимость очистки вручную», — заявил директор по международному маркетингу компании Dreame Technology Фрэнк Ван (Frank Wang).

Самоочищающийся робот-пылесос для сухой и влажной уборки Dreame W10 появится в продаже на платформе Amazon в США 5 декабря. Более подробная информация будет представлена в ближайшее время.

Распродажа 11.11 на AliExpress

Компания Dreame также объявила о проведении распродажи 11-12 ноября в честь торгового фестиваля 11.11. Предлагаемая продукция включает беспроводные вертикальные пылесосы, пылесосы для сухой и влажной уборки и роботы-пылесосы, которые будут предложены на платформе AliExpress.

На выбор покупателей будут представлены пылесосы Dreame V9, V10, T10, T20 и T30. Все универсальные вертикальные пылесосы, имеющие высокую мощность всасывания, многослойную фильтрацию, длительное время автономной работы и несколько насадок, будут продаваться со скидками от 45%.

Кроме того, будут предложены новые модели пылесосов для сухой и влажной уборки серии H. Модели H11 и H11 Max имеют резервуар для чистой воды объемом 900 мл, резервуар для грязной воды объемом 500 мл, режим самоочистки одним нажатием, интуитивно понятный светодиодный экран и интеллектуальные голосовые подсказки. Однако модель H11 Max также обеспечивает более длительное время автономной работы, усовершенствованный датчик грязи и автоматическую регулировку мощности всасывания. Обе модели будут продаваться со скидками от 30%.

Самые популярные роботы-пылесосы Dreame L10 Pro и Z10 Pro также будут предлагаться со скидками. Оба робота-пылесоса имеют функции сухой и влажной уборки в одном устройстве, а также мощность всасывания 4000 Па, навигационную систему на основе лазерного дальномера LiDAR, режим усиленного всасывания для ковровых покрытий и щетки, препятствующие спутыванию. Кроме того, модель Z10 Pro имеет функцию авто-опорожнения, обеспечивающую автоматический сброс грязи и пыли в 4-литровый мешок внутри док-станции. Оба робота-пылесоса будут продаваться со скидками 40-45%.

Кампания проводится исключительно на платформе AliExpress и только 11-12 ноября.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

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SOURCE Dreame Technology