Dreame Technology выпустит универсальный робот-пылесос DreameBot L10s Ultra в Европе

ПЕКИН, 8 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Быстрорастущая компания Dreame Technology, занимающая лидирующие позиции в области интеллектуальных устройств для уборки дома, объявила о выпуске новейшего флагманского робота-пылесоса DreameBot L10s Ultra. Модель DreameBot L10s Ultra включает в себя многие из новейших разработок компании в области интеллектуальной уборки.

Dreame Technology to Launch the All-in-One DreameBot L10s Ultra in Europe

DreameBot L10s Ultra — это полностью автоматический робот-пылесос для сухой и влажной уборки, использующий самые передовые технологии Dreame. Пылесос L10s Ultra представляет собой идеальное сочетание популярных технологий роботизированной уборки, таких как самоопорожнение и автоматическая очистка моющей насадки, что обеспечивает впечатляющую эффективность уборки без участия человека. Автоматическая уборка пыли, очистка и сушка моющей насадки, добавление воды и моющего средства, быстрое построение карты и планирование маршрутов — все это в совокупности делает полностью автоматизированную уборку дома реальностью.

DreameBot L10s Ultra сертифицирован TUV (Ассоциацией технического надзора Германии) и снабжен новейшей системой навигации на базе ИИ с эксклюзивной технологией Dreame AI Action. Навигация с использованием ИИ обеспечивает эффективную и результативную уборку всего дома, сокращая количество пропущенных мест, повторной уборки, потери маршрута или застревания. Передовая система AI Action использует усовершенствованную камеру RGB и трехмерный сканер с источником структурированного света для быстрого изучения вашего дома, разработки стратегий уборки и маршрутов в соответствии с типом препятствий, напольного покрытия и помещения. Она удивительно быстро формирует трехмерную карту вашего дома и хранит в памяти планировку помещений.

«Мы оснастили DreameBot L10s Ultra 24 датчиками для адаптации к разнообразным домашним условиям. Можно сказать, у него есть встроенный мини-автопилот, — заявил менеджер по продукции Dreame, — DreameBot L10s Ultra может распознать препятствия в более чем 30 типах домашней обстановки и выделить шесть основных категорий препятствий, чтобы определить, как наилучшим образом их миновать. Теперь будет намного проще избежать застревания или остановки из-за таких препятствий, как носки, тапочки и кабели передачи данных».

DreameBot L10s Ultra поступит в продажу на европейских рынках 15 сентября 2022 года по рекомендуемой розничной цене 1199 евро. Первые покупатели могут получить скидку в размере 100 евро. В октябре появится еще один новый робот-пылесос под названием DreameBot L10s Pro со сверхмощным всасыванием и превосходной способностью избегать препятствий.

Информация о компании Dreame

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных потребительских товаров со специализацией на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://global.dreametech.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1891635/L10s_Ultra.jpg

SOURCE Dreame Technology