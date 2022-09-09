Dreame выпускает пылесос H12 для очистки пятен на сложных твердых напольных покрытиях

Dreame выпускает многофункциональный пылесос H12 для сухой и влажной уборки, способный справиться с любыми типами пятен на сложных твердых напольных покрытиях

ПЕКИН, 9 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Dreame Technology, один из ведущих мировых производителей высокотехнологичных устройств для уборки помещений, планирует представить многофункциональный пылесос H12 для сухой и влажной уборки. Интеллектуальный пылесос H12 предлагает несколько методов очистки всех типов пятен на сложных твердых напольных покрытиях, особенно для очистки плинтусов, что является эксклюзивной ультрасовременной функцией данной модели.

Dreame Launches the Multipurpose H12 Wet and Dry Vacuum to Clean All Types of Stains on Complex Hard Floors

«Мы осознали, люди испытывают множество сложных проблем, связанных с уборкой кухонь, ванных комнат и других помещений. Из-за толщины роликовой рамы и роликовой щетки большинство существующих на рынке пылесосов не добираются до углов, где могут быть пятна как жидких, так и твердых загрязнений. В то же время многие пользователи вызвали недовольство, что роликовая щетка в процессе уборки постоянно запутывается, — заявил менеджер по продукции Dreame Technology. — Поэтому мы запустили пылесос H12 для сухой и влажной уборки для решения этих проблем и повышения качества жизни наших клиентов».

Модель H12 использует инновационную технологию и опыт компании Dreame в области тщательной очистки, чтобы справиться со стойкими пятнами в кухнях, ванных комнатах и столовых. Функция самоочистки одним касанием позволяет клиентам избегать ручной очистки ролика, который остается чистым перед выполнением каждой задачи. В настройке используется интеллектуальная функция «одним протиранием все» для обнаружения пятен, оптимизирующая мощность и эффективность очистки путем автоматической регулировки всасывания после обнаружения и определения уровня загрязнения.

Единая вращающаяся боковая щетка обеспечивает H12 возможность очистки плинтусов, изгибов и труднодоступных углов на расстоянии 5 мм, что значительно превосходит аналогичные модели на рынке примерно на 5-10 мм. Оптимизированная конструкция воздуховода обеспечивает повышенную мощность всасывания H12, а его высокоскоростной бесщеточный электродвигатель может быстро увеличивать скорость до 9300 об/мин, что позволяет без труда всасывать грязь. Длительное время работы H12 от аккумулятора, составляющее 35 минут, и большой резервуар для воды объемом 900 мл позволяют сократить время зарядки и смены воды между использованиями. Ролики H12 также имеют принципиально новый дизайн зубьев, который позволяет в процессе работы соскребать грязь и волосы, застрявшие на щетке, предотвращая ее запутывание.

Для повышения качества обслуживания пользователей модель H12 также имеет принципиально новый светодиодный экран, отображающий состояние уборки пылесоса в режиме реального времени, включая уровень грязи, уровень мощности и воды, а также сигналы о блокировке труб и пр. Также в H12 доступны интеллектуальные голосовые подсказки, предлагающие полезные напоминания более чем на 8 языках, обеспечивая тем самым четкое и точное руководство и превосходную производительность уборки.

Модель пылесоса H12 для сухой и влажной уборки будет запущена в Европе с 14 сентября.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.dreametech.com/.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2017 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1893175/Image_1.jpg

SOURCE Dreame Technology