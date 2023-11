Drei Schweizer Marken stellen die „Extraordinary Jacket" vor

ZÜRICH, 6. November 2023 /PR Newswire/ -- Um Innovation und Schweizer Identität zu feiern, haben sich drei innovative Schweizer Marken zusammengeschlossen, um eine Jacke zu kreieren, die nicht nur außergewöhnlich warm hält, sondern auch ganz besonders den Schweizer Stolz präsentiert. Die Marken Nespresso, Mammut und HeiQ haben sich zusammengetan, um die Extraordinary Jacket zu entwerfen. Hier handelt es sich um ein einzigartiges Outdoor-Kleidungsstück.

The Extraordinary Jacket in its natural environment

Die Extraordinary Jacket ist ein Beweis für Schweizer Design und Innovation. Die superleichte Ajungilak®- Isolierung von Mammut enthält jetzt die HeiQ XReflex-Technologie powered by Xefco, die zum Teil das Aluminium aus recycelten Nespresso-Kapseln enthält.

In den Bergen kommt es häufig zu erheblichen Temperaturschwankungen. Gemeinsam haben Mammut, HeiQ und Nespresso diese leistungsstarke Isolationsjacke geschaffen, die herausragende Wärmedämmung bietet und gleichzeitig perfekte Atmungsaktivität gewährleistet. So kann man noch mehr Zeit oberhalb der Baumgrenze verbringen.

Was die Extraordinary Jacket wirklich außergewöhnlich macht, ist seine Fähigkeit, 20% mehr Wärme zu speichern als eine herkömmliche ähnlich dicke Isolationsjacke. Die innovative HeiQ XReflex 3D-aluminisierte Stoffschicht reflektiert die Wärmestrahlung des Körpers innerhalb der Isolationsschichten, wodurch der/die Träger:in nicht mehr Energie aufwenden muss, um warm zu bleiben – selbst unter extremen und anspruchsvollen Bedingungen.

Die Jacke ist ab sofort auf Mammut.com und in ausgewählten Mammut-Geschäften in EMEA, Nordamerika, China und Japan erhältlich. Sie finden sie auch auf der Schweizer E-Commerce-Webseite von Nespresso .

Schweizer Innovation für ressourceneffizientes Handeln: Ein Paradebeispiel?

Irene Balascas, Marketing & Nachhaltigkeit Direktorin bei Nespresso Schweiz freut sich über die Zusammenarbeit. „Wir sind stolz darauf, zu diesem innovativen Projekt beitragen zu dürfen und ein weiteres Produkt zu präsentieren, das die Ressourceneffizienz von Aluminiumkapseln erneut hervorhebt, wie wir es bereits in früheren Kooperationen mit ebenso renommierten Marken getan haben".

„Wir sind begeistert, Teil dieser einzigartigen Zusammenarbeit von drei Parteien zu sein, die die Innovation aus der Schweiz in den Mittelpunkt stellt", so Nic Brandenberger, CMO von Mammut. „Indem wir Aluminium aus gebrauchten Nespresso-Kapseln zu Mammut-Oberbekleidung mit der HeiQ XReflex-Technologie verwandeln, bieten wir unseren Kunden eine hervorragende Temperaturregulierungsleistung bei geringerem Gewicht/Volumen".

Für Carlo Centonze, CEO der HeiQ-Gruppe ist: „die Extraordinary Jacket ein Symbol für das Versprechen von HeiQ, »Swiss Tech Inside« zu bieten. Plötzlich wird das Aluminium aus recycelten Kapseln zu Rohmaterial für HeiQ XReflex, um eine neue Outdoor-Jacke von Mammut zu schaffen. Dies beweist eindrucksvoll, dass Kaffee mehr als einmal warmhalten kann. Wir hoffen, dass Ihnen das Ergebnis dieses Projekts genauso viel Freude macht wie uns".

Das Ergebnis zeigt, was passiert, wenn sich drei innovative Marken aus der Schweiz zusammentun und sich einem gemeinsamen Ziel widmen. Das Ergebnis ist mehr als nur außergewöhnlich.

Informationen zu Mammut:

Mammut ist ein Schweizer Outdoor-Unternehmen, das im Jahr 1862 gegründet wurde und Bergsportbegeisterten weltweit hochwertige Produkte und einzigartige Markenerlebnisse anbietet. Seit über 160 Jahren steht die weltweit führende Premiummarke für Sicherheit und bahnbrechende Innovation. Die Produkte von Mammut vereinen Funktionalität und Leistung mit modernem Design. Dank ihrer Kombination aus Ausrüstung, Schuhen und Bekleidung zählt Mammut zu den führenden Anbietern für Outdoor-Bedarf von Kopf bis Fuß. Die Mammut Sports Group AG ist in rund 40 Ländern tätig und beschäftigt ca. 800 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie auf www.mammut.com .

Über Nestlé Nespresso S.A.

Nestlé Nespresso S.A. ist weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des Nespresso AAA-Programms für nachhaltige QualitätTM arbeitet das Unternehmen mit über 150'000 Kaffeebauern in 18 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit hochwertigem Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeebauern und ihrer Gemeinschaften zu verbessern.

2022 erhielt Nespresso die B Corp™-Zertifizierung und schloss sich damit einer internationalen Bewegung von über 7'300 Unternehmen an, die die hohen Standards von B Corp in Bezug auf soziale und ökologische Verantwortung und Transparenz erfüllen.

Damit die Kapseln zurück in den Rohstoff-Kreislauf gelangen, fördert und begleitet Nespresso seit 1991 zahlreiche Recyclinginitiativen und arbeitet kontinuierlich an weiteren Massnahmen. In der Schweiz können gebrauchte Kapseln aus Aluminium an mehr als 3'700 Sammelpunkten in den kommunalen Sammelstellen, in Nespresso-Boutiquen und bei Nespresso-Handelspartnern zurückgeben werden. In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post bietet Nespresso ausserdem den kostenlosen Service «Recycling at Home» an. Mit diesem von unseren Kunden sehr geschätzten Service können gebrauchte Kapseln ganz einfach in einem eigens dafür kreierten Recyclingbeutel im Milchkasten deponiert werden und werden dann kostenlos vom Pöstler bei seiner nächsten Tour abgeholt. In der Schweiz wird derzeit mehr als die Hälfte (72% - B2C) aller Nespresso-Aluminiumkapseln recycelt.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vevey, ist in 83 Märkte tätig und beschäftigt mehr als 14'000 Mitarbeiter. Im Jahr 2022 umfasste das weltweite Netzwerk 791 Boutiquen. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite von Nespresso unter: www.nestle-nespresso.com.

Informationen zu HeiQ:

HeiQ wurde im Jahr 2005 als Ausgründung aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) gegründet und ist an der Londoner Börse Main Market (XLON:HEIQ) notiert. HeiQ ist ein führendes Unternehmen im Bereich Textil- und Materialinnovation, das einige der effektivsten, haltbarsten und leistungsfähigsten Technologien auf dem heutigen Markt entwickelt. HeiQ ist bestrebt, das Leben von Milliarden von Menschen durch bahnbrechende Textil- und Materialinnovationen zu verbessern. Durch die Kombination von drei Bereichen der Expertise – wissenschaftlicher Forschung, Herstellung von Spezialmaterialien und Markenbildung von Verbraucherzutaten – ist HeiQ der ideale Innovationspartner, um differenzierte und nachhaltige Produkte zu schaffen und den Mehrwert am Verkaufsort zu nutzen. Heute beschäftigt HeiQ in seinen 14 Niederlassungen, 7 Produktionsstandorten und 7Forschungs- und Entwicklungszentren 230 Fachkräfte. Das Unternehmen verfügt über eine Gesamtkapazität von 45.000 Tonnen Spezialchemikalien pro Jahr und bedient mehr als 1.000 Industriekunden in mehr als 60 Ländern. Heute sind die Konsumgüter und Medizinprodukte von HeiQ in 56 Ländern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf www.heiq.com .

