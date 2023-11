Trois marques suisses présentent l'Extraordinary Jacket

ZURICH, 6 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Pour célébrer l'innovation et l'identité suisse, trois marques suisses innovantes ont uni leurs forces pour créer une veste qui n'est pas seulement extraordinaire par sa capacité à garder la chaleur, mais qui est avant tout une innovation suisse. Nespresso, Mammut et HeiQ ont collaboré pour concevoir l'Extraordinary Jacket, un vêtement unique dans l'industrie des vêtements de plein air.

The Extraordinary Jacket in its natural environment

L'Extraordinary Jacket rend hommage au design et à l'innovation suisses. L'isolation ultra-légère Ajungilak® de Mammut intègre désormais la technologie HeiQ XReflex alimentée par Xefco, qui contient une partie de l'aluminium des capsules Nespresso recyclées.

Les séjours en montagne s'accompagnent d'importantes chutes de température. Mammut, HeiQ et Nespresso ont créé ensemble cette veste isolante haute performance qui assure une rétention supérieure de la chaleur tout en étant parfaitement respirante, afin que l'on puisse passer plus de temps en altitude.

Ce qui rend l'Extraordinary Jacket vraiment extraordinaire, c'est sa capacité à retenir 20 % de chaleur en plus qu'une veste isolante classique d'épaisseur similaire. La couche innovante HeiQ XReflex 3D aluminisé reflète le rayonnement thermique du corps à l'intérieur des couches d'isolation, de sorte que le porteur n'a pas besoin de produire plus d'énergie pour rester au chaud, ce qui se traduit par un confort sans effort, même dans des conditions difficiles et exigeantes.

La veste est désormais disponible sur Mammut.com et dans certaines boutiques Mammut de la zone EMOA, d'Amérique du Nord, de Chine et du Japon. Elle est également disponible en édition limitée sur le site e-commerce suisse de Nespresso. .

Une innovation économe en ressources : pourrait-on faire plus suisse ?

Irene Balascas, Directrice Marketing & Durabilité chez Nespresso Suisse, se réjouit de cette collaboration. « Nous sommes fiers de contribuer à ce projet innovant et de proposer un nouveau produit mettant en avant une fois de plus la revalorisation des capsules en aluminium, comme nous l'avons déjà fait lors de précédentes collaborations avec des marques de renom.».

« Nous sommes ravis de faire partie de cette collaboration tripartite unique qui célèbre l'innovation suisse, a ajouté Nic Brandenberger, directeur marketing chez Mammut. En utilisant l'aluminium des capsules Nespresso usagées dans les vêtements d'extérieur Mammut, grâce à la technologie HeiQ XReflex, nous procurons à nos clients une performance supérieure en matière de régulation de la température, tout en réduisant le poids et le volume. »

Pour Carlo Centonze, PDG du groupe HeiQ, « l'Extraordinary Jacket est un symbole de la promesse de HeiQ de faire profiter de la technologie suisse. L'aluminium des capsules recyclées devient soudain la matière première de HeiQ XReflex, qui alimente une nouvelle veste d'extérieur fabriquée par Mammut, preuve que le même café peut vous réchauffer plus d'une fois. Nous espérons que vous apprécierez le résultat de ce projet autant que nous. »

Cette veste est le fruit de l'union de trois marques suisses innovantes animées par un objectif commun. Le résultat est tout simplement unique.

À propos de Mammut :

Mammut est une entreprise suisse de plein air fondée en 1862 qui propose aux amateurs de sports de montagne du monde entier des produits de haute qualité et des expériences de marque uniques. Depuis plus de 160 ans, la première marque haut de gamme au monde est synonyme de sécurité et d'innovation pionnière. Les produits Mammut allient fonctionnalité et performance à un design contemporain. Avec sa gamme d'articles de sport, de chaussures et de vêtements, Mammut est l'un des principaux fournisseurs du marché des activités de plein air, de la tête aux pieds. Mammut Sports Group AG est présent dans une quarantaine de pays et emploie environ 800 personnes. Plus d'informations sur www.mammut.com.

À propos de Nestlé Nespresso S.A. :

Nestlé Nespresso S.A. est l'entreprise pionnière et la référence sur le marché du café portionné de haute qualité. La compagnie travaille en collaboration avec plus de 150'000 caféiculteurs dans 18 pays par le biais de son Programme AAA pour une Qualité DurableTM afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et les campagnes environnantes. Lancé en 2003 en collaboration avec la Rainforest Alliance, le programme contribue à augmenter le rendement et la qualité des récoltes, garantissant ainsi un approvisionnement durable en café de grande qualité et améliorant les conditions de vie des caféiculteurs et de leurs communautés.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 7'300 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Depuis 1991, Nespresso a mis en place un solide système de recyclage. En Suisse, les capsules en aluminium Nespresso usagées peuvent être retournées dans plus de 3'700 points de collecte municipaux, dans les boutiques Nespresso et chez les partenaires commerciaux de Nespresso. Nespresso propose également le service gratuit « Recycling at Home » en collaboration avec La Poste Suisse. Ce service, très apprécié des clients, leur permet de mettre leurs capsules Nespresso usagées dans un sac de recyclage spécialement conçu à cet effet et de le déposer dans la boîte à lait pour qu'il soit ensuite récupéré gratuitement par le facteur lors de sa prochaine tournée. En suisse, plus de la moitié (72% - B2C) des capsules en aluminium Nespresso sont recyclées.

Basée à Vevey, Nespresso est présente dans 83 marchés et compte plus de 14'000 employés. En 2022, elle opérait un réseau de 791 boutiques à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site institutionnel de Nespresso : www.nestle-nespresso.com

À propos de HeiQ :

HeiQ a été fondée en 2005 en tant que filiale de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et est cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres (XLON:HEIQ). HeiQ est un leader dans l'innovation textile créant certaines des technologies textiles les plus efficaces, durables et performantes sur le marché aujourd'hui. HeiQ a pour objectif d'améliorer la vie de milliards de personnes grâce à l'innovation des textiles et des matériaux. Combinant trois domaines d'expertise, la recherche scientifique, la production de matériaux spéciaux et la marque de produits de consommation, HeiQ est le partenaire d'innovation idéal pour créer des produits durables qui se différencient et capturer la valeur ajoutée au point de vente. Avec ses 14 bureaux, 7 sites de fabrication et 7 pôles de R&D, HeiQ emploie aujourd'hui plus de 230 professionnels. La société dispose d'une capacité totale de 45 000 tonnes de produits chimiques spéciaux par an et fournit plus de 1 000 clients industriels dans plus de 60 pays. Aujourd'hui, les biens de consommation et les dispositifs médicaux HeiQ sont disponibles dans 56 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.heiq.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2264072/HeiQ_Mammut_Nespresso_Jacket.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2259729/HeiQ_Mammut_Nespresso_Logo.jpg